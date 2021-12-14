Дожити до пенсії – мрія, прожити на пенсію – мистецтво: смішні анекдоти про пенсіонерів

— Навіщо ти щомісяця витрачаєш так багато грошей на лотерею? Адже шанс виграти дуже мізерний?

— Я на свою майбутню пенсію із зарплати теж щомісяця відраховую великі гроші, але в лотерею виграти бодай шанс якийсь є!