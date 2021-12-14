Дожити до пенсії – мрія, прожити на пенсію – мистецтво: смішні анекдоти про пенсіонерів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 355
Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого вечора.
Вся краса пенсійної реформи в тому, що 60-річний чоловік в очах уряду — здоровий, сильний, активний альфа-самець. А ось в очах роботодавця — хворий, старий, занудний дідок.
Я вже в тому віці, коли посміхаюся не для флірту, а для того, щоб перевірити, чи я не маю мікроінсульту.
Перераховувати частину зарплати до пенсійного фонду — все одно, що купувати безалкогольне пиво! Гроші витрачаєш – ефекту ніякого.
— Навіщо ти щомісяця витрачаєш так багато грошей на лотерею? Адже шанс виграти дуже мізерний?
— Я на свою майбутню пенсію із зарплати теж щомісяця відраховую великі гроші, але в лотерею виграти бодай шанс якийсь є!
Життя – дивна штука: спочатку не хочеться вставати до школи, потім до університету, потім на роботу… А потім… бац! І треба терміново на автобус о 6-й ранку на інший кінець міста: там картопля дешевша.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про піцу, вам сюди.