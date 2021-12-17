"Що нового в школі, Вовчику? — Я з татом двієчника не розмовляю": ці жарти сподобаються всім
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Якщо вас не радує погода у цей день, "Телеграф" зарядить вас позитивною енергією! Нові анекдоти про Вовчика, які змусять сміятися до сліз.
На уроці вчитель каже:
— Зараз я розповім вам, як з’явилася на світі перша людина.
Вовчик з дальньої парти:
— Я краще послухав би, як з’явилась третя людина!
Мама - Вовчику:
- Сідай і розкажи нам якусь потішну історію.
- Я не можу сісти. Я щойно розповів одну потішну історію тату…
Послухавши на ніч казку "Вовк і семеро козенят", Вовчик поставив цілком резонне запитання:
- А де весь цей час був тато-козел?
Сусід застукав Вовчика у себе на яблуні.
- Вовчик, ти знову за своє? Ось я з твоїм батьком поговорю!
Вовчик підіймає голову вгору і каже:
- Тату, злазь! Тут з тобою дядько Коля хоче поговорити…
Вовчик запитує в аптеці:
— У вас є якийсь знеболювальний засіб?
— А що болить у тебе?
— Поки що нічого, але тато пішов на батьківські збори…
Ще більше кумедних анекдотів про Вовчика у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.