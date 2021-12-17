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"Що нового в школі, Вовчику? — Я з татом двієчника не розмовляю": ці жарти сподобаються всім

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"Що нового в школі, Вовчику? — Я з татом двієчника не розмовляю": ці жарти сподобаються всім Новина оновлена 17 грудня 2021, 12:03

Нові анекдоти про школяра, які завжди будуть у трендах

Якщо вас не радує погода у цей день, "Телеграф" зарядить вас позитивною енергією! Нові анекдоти про Вовчика, які змусять сміятися до сліз.

На уроці вчитель каже:

— Зараз я розповім вам, як з’явилася на світі перша людина.

Вовчик з дальньої парти:

— Я краще послухав би, як з’явилась третя людина!

Мама - Вовчику:

- Сідай і розкажи нам якусь потішну історію.

- Я не можу сісти. Я щойно розповів одну потішну історію тату…

Послухавши на ніч казку "Вовк і семеро козенят", Вовчик поставив цілком резонне запитання:

- А де весь цей час був тато-козел?

Сусід застукав Вовчика у себе на яблуні.

- Вовчик, ти знову за своє? Ось я з твоїм батьком поговорю!

Вовчик підіймає голову вгору і каже:

- Тату, злазь! Тут з тобою дядько Коля хоче поговорити…

Вовчик запитує в аптеці:

— У вас є якийсь знеболювальний засіб?

— А що болить у тебе?

— Поки що нічого, але тато пішов на батьківські збори…

Ще більше кумедних анекдотів про Вовчика у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти