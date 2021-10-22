Найкращі анекдоти про Вовчика, які піднімуть настрій в цю п’ятницю
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- Вовчик, що у тебе буде, якщо ти зі своїх ста гривень тридцять віддаси Маші, двадцять Зіні і десять Олені? — запитала вчителька математики.
- У мене буде оргія!
- Скажи, Вовчику, чому тобі в школі дістаються одні двійки і одиниці?
- Не знаю, тато. Може бути, більш високі оцінки йдуть на експорт?
Приходить Вовчик до батька:
- Батьку! А як це — п’яний?
- Ну, дивись — ось бачиш, два дерева за вікном? Так ось, п’яному здається, що чотири.
Вовчик:
- Так там же одне дерево!
На уроці географії вчитель запитує:
- Хто знає, що таке пустеля?
Вовчик:
- Це місце, де нічого не росте.
- Правильно, Вовчик. А ти можеш назвати якусь пустелю?
- Ваша голова.
- Вовчик, за що у тебе двійка за диктант?
- Учитель диктує: "Вечорами наші мами ходять гуляти на бульвар". А я написав: "Моя мама не така!".