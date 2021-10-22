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Найкращі анекдоти про Вовчика, які піднімуть настрій в цю п’ятницю

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Найкращі анекдоти про Вовчика, які піднімуть настрій в цю п’ятницю Новина оновлена 22 жовтня 2021, 12:04

Отримайте заряд позитиву з нашими жартами про Вовчика

- Вовчик, що у тебе буде, якщо ти зі своїх ста гривень тридцять віддаси Маші, двадцять Зіні і десять Олені? — запитала вчителька математики.

- У мене буде оргія!

- Скажи, Вовчику, чому тобі в школі дістаються одні двійки і одиниці?

- Не знаю, тато. Може бути, більш високі оцінки йдуть на експорт?

Приходить Вовчик до батька:

- Батьку! А як це — п’яний?

- Ну, дивись — ось бачиш, два дерева за вікном? Так ось, п’яному здається, що чотири.

Вовчик:

- Так там же одне дерево!

На уроці географії вчитель запитує:

- Хто знає, що таке пустеля?

Вовчик:

- Це місце, де нічого не росте.

- Правильно, Вовчик. А ти можеш назвати якусь пустелю?

- Ваша голова.

- Вовчик, за що у тебе двійка за диктант?

- Учитель диктує: "Вечорами наші мами ходять гуляти на бульвар". А я написав: "Моя мама не така!".

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти