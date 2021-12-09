Ховали тещу — зловили двох покемонів: анекдоти, які оцінять усі зяті
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Холодний вечір – не привід сумувати. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які зарядять вас позитивною енергією!
- Котів я поважаю. Відвіз кішку в інше місто і залишив на звалищі серед бомжів без жодних засобів для існування. А вона повернулася додому. Причому спокійно, мовчки. Не кричала, не загрожувала, заяви до поліції не писала.
Не те що теща…
Оголошення на паркані: "Молода сім’я без дітей терміново винайме 1-кімнатну квартиру. Порядок, чистоту та своєчасну оплату гарантуємо".
Внизу приписка: "Люди, врятуйте від тещі!"
- Тату, а як змія шипить?
- Зінаїдо Петрівно, — кричить тато, звертаючись до тещі, — скажіть що-небудь, синові з уроками допомогти треба.
Теща, повернувшись із санаторію: - Мене там змія вкусила. Лікарі ледве встигли відкачати.
Зять: - Мамо, я ж казав, що до пансіонату треба їхати, а не до санаторію.
- Там немає змій?
- Там лікарів немає…
- Вась! Наш кіт у тапки покакав!
- Що?! Ах ти бридка худоба! Зараз уб’ю, на фіг!
- Та не у твої! У мамині!
- А, ну дай йому сметанки!
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про студентське життя, вам сюди.