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Коротко про самопочуття — йшов, упав, заснув: порція анекдотів, що підніме настрій

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Коротко про самопочуття — йшов, упав, заснув: порція анекдотів, що підніме настрій

Чергова добірка найсмішніших жартів

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

А ще дехто не вірить у магію. Як став начальником відділу, весь офіс на моїх очах перетворився на баранів.

Вовчик запитує у матері:

- Мамо, а чому ти мені збрехала, що мій братик янголятко.

- Правильно, він янголятко!

- А чому, коли я його кинув з балкона, він не полетів?

Дитинство Нострадамуса.

- Мамо, а що в нас сьогодні на обід?

- А то ти, сволота, не знаєш.

- Життя коротке, мистецтво вічне!

- Петровичу, та ти вже дістав: третю годину паркан дофарбувати не можеш.

- Мадам, ви дозволите вами позахоплюватися?

- А руками чіпати будете?

- Звичайно, ні!

- Ну, а сенс тоді?

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти