Коротко про самопочуття — йшов, упав, заснув: порція анекдотів, що підніме настрій

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

А ще дехто не вірить у магію. Як став начальником відділу, весь офіс на моїх очах перетворився на баранів.

Вовчик запитує у матері: - Мамо, а чому ти мені збрехала, що мій братик янголятко. - Правильно, він янголятко! - А чому, коли я його кинув з балкона, він не полетів?

Дитинство Нострадамуса. - Мамо, а що в нас сьогодні на обід? - А то ти, сволота, не знаєш.

- Життя коротке, мистецтво вічне! - Петровичу, та ти вже дістав: третю годину паркан дофарбувати не можеш.

- Мадам, ви дозволите вами позахоплюватися? - А руками чіпати будете? - Звичайно, ні! - Ну, а сенс тоді?

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.