Коротко про самопочуття — йшов, упав, заснув: порція анекдотів, що підніме настрій
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
А ще дехто не вірить у магію. Як став начальником відділу, весь офіс на моїх очах перетворився на баранів.
Вовчик запитує у матері:
- Мамо, а чому ти мені збрехала, що мій братик янголятко.
- Правильно, він янголятко!
- А чому, коли я його кинув з балкона, він не полетів?
Дитинство Нострадамуса.
- Мамо, а що в нас сьогодні на обід?
- А то ти, сволота, не знаєш.
- Життя коротке, мистецтво вічне!
- Петровичу, та ти вже дістав: третю годину паркан дофарбувати не можеш.
- Мадам, ви дозволите вами позахоплюватися?
- А руками чіпати будете?
- Звичайно, ні!
- Ну, а сенс тоді?
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.