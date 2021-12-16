Рус

Подружній обов’язок необов’язково відпрацьовувати вдома: анекдоти на день, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
Подружній обов’язок необов’язково відпрацьовувати вдома: анекдоти на день, які посміхнуть Новина оновлена 16 грудня 2021, 11:14

Найсмішніша добірка жартів для підняття настрою

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого дня.

- Сьогодні я зрозумів, що таке ремонт.

- І що це?

- Це коли ноги витираєш не при вході до квартири, а при виході з неї.

- Лікарю, мені потрібен ефективний засіб для схуднення!

- Немає проблем. Я вам напишу вугілля.

- У порошках чи таблетках?

- У мішках. Вагони розвантажуватимете!

Моя стратегія при знайомстві це показати одразу всі свої погані якості. Людина не втекла? Добре, тепер ми друзі.

- Припустимо, адреса співпала, ключ підійшов, меблі ті ж самі. Але ви не могли не помітити, що Надя це не ваша Галя?!

- То вона в масці була!

- Що це за скелет? Його хтось прибере?!

- Це скелет прибиральниці, його нема кому прибрати…

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з єврейських жартів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти