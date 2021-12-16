Подружній обов’язок необов’язково відпрацьовувати вдома: анекдоти на день, які посміхнуть
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого дня.
- Сьогодні я зрозумів, що таке ремонт.
- І що це?
- Це коли ноги витираєш не при вході до квартири, а при виході з неї.
- Лікарю, мені потрібен ефективний засіб для схуднення!
- Немає проблем. Я вам напишу вугілля.
- У порошках чи таблетках?
- У мішках. Вагони розвантажуватимете!
Моя стратегія при знайомстві це показати одразу всі свої погані якості. Людина не втекла? Добре, тепер ми друзі.
- Припустимо, адреса співпала, ключ підійшов, меблі ті ж самі. Але ви не могли не помітити, що Надя це не ваша Галя?!
- То вона в масці була!
- Що це за скелет? Його хтось прибере?!
- Це скелет прибиральниці, його нема кому прибрати…
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з єврейських жартів, вам сюди.