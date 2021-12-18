Читаємо та посміхаємося: прикольні анекдоти для настрою з самого ранку

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів, від яких ви будете посміхатися.

Не поспішайте пропонувати жінці руку та серце. Ну самі подумайте, а раптом візьме, і ви все життя слухатимете, який ви безрукий і безсердечний.

Днями заходив сусід і позичив перфоратор на кілька годин. Третій день за стіною тиша. Що він сам не свердлить — хрін з ним. Але ж зараз мені самому вранці свердлити нічим!

Якщо вам за вечерею раптом стало нудно, серед розмови на абстрактні теми подивіться чоловікові прямо в очі і запитайте: "А хто така Олена?"

Гугл – мужик! Заходиш у гугл. Вводиш запит. Отримуєш відповідь. Усе. Яндекс – баба! Заходиш у яндекс, щоб ввести запит, а яндекс тобі: найсвіжіші новини, інфу про погоду, пробки, коронавірус, повідомлення в пошті, розклад, сервіси, курси валют, дзен, видосики… коротше, зрештою забуваєш, що хотів запитати. Більше того, пошукова система сама тобі ставить запитання, наполегливо пропонуючи, щоб ти зробив її головною!

— Зайшла за ліками, глянула ціни, вирішила, що дешевше здохнути! По дорозі зазирнула до ритуальних послуг, подивилася на їхні ціни та поперлася назад до аптеки.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.