Читаємо та посміхаємося: прикольні анекдоти для настрою ввечері
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей холодний вечір. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
- Приїжджай, моїх батьків немає вдома.
- Я знаю. Вони в мене. Ми розмовляємо про те, як некомфортно бути з тобою в одному приміщенні.
Люди, які вміють згортати язик в трубочку, мають особливий ген, який змушує їх думати, що вміння згортати язик в трубочку — величезне досягнення, і цим можна хвалитися.
- Що більше я п’ю, то більше в мене трясуться руки. Чим більше у мене трясуться руки, тим більше я проливаю. Чим більше я проливаю, тим менше п’ю. Отже, що більше я п’ю, то менше я п’ю…
Все життя не розуміла, ким хочу працювати, і думала, що якось це минеться. Але виявилось, що я просто не хочу працювати взагалі.
До пластичного хірурга приходить чоловік. Одне вухо здоровене, друге нормальне. Після пластичної операції чоловік запитує:
- Ну як?
- Тепер у вас два однакові вуха. А праве було справді маленьким.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.