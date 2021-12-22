Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей холодний зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів, від яких важко не посміхнутися.
Нещодавно один досвідчений мужик у спортзалі дав мені пораду: "Коли приводиш дівчину додому, то треба прибрати всі стільці, тому що у них рефлекс, що треба сісти на стілець. А тепер вона сяде на диван чи ліжко". Краще поради я не чув.
Робимо у квартирі ремонт. Чоловік працює, я кручусь поруч і даю "цінні поради". Чоловік довго терпить, а потім видає:
- Як мужики гареми терплять? Поки всіх вислухаєш – вже ідіот!
У магазині продавець змінює цінник на ноутбуці із 25 тис. на 20 тис.
— З чого це він так подешевшав? — запитує покупець у продавця.
— Новорічні знижки закінчились.
Тричі був у цивільному шлюбі. Підкажіть, які пільги належать ветерану громадянської війни?
Берете 100 г віскі, туди наливаєте 50 г валеріанки. Двічі на день натщесерце. Нервів не буде взагалі.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.