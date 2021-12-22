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Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти Новина оновлена 22 грудня 2021, 11:27

Чергова добірка найсмішніших анекдотів

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей холодний зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів, від яких важко не посміхнутися.

Нещодавно один досвідчений мужик у спортзалі дав мені пораду: "Коли приводиш дівчину додому, то треба прибрати всі стільці, тому що у них рефлекс, що треба сісти на стілець. А тепер вона сяде на диван чи ліжко". Краще поради я не чув.

Робимо у квартирі ремонт. Чоловік працює, я кручусь поруч і даю "цінні поради". Чоловік довго терпить, а потім видає:

- Як мужики гареми терплять? Поки всіх вислухаєш – вже ідіот!

У магазині продавець змінює цінник на ноутбуці із 25 тис. на 20 тис.

— З чого це він так подешевшав? — запитує покупець у продавця.

— Новорічні знижки закінчились.

Тричі був у цивільному шлюбі. Підкажіть, які пільги належать ветерану громадянської війни?

Берете 100 г віскі, туди наливаєте 50 г валеріанки. Двічі на день натщесерце. Нервів не буде взагалі.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

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