Розлучилися за місяць, бо коти не зійшлися характерами: смішні анекдоти на вечір
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого вечора.
У школі чарівників, учні діляться за успішністю на чарівників, на магів та на дубів-чаклунів!
Я ще ніколи в житті так не заздрив голубам, тому що вони, пролітаючи над моєю роботою, можуть на неї насрати, а я ні.
— Я прийшов на співбесіду.
— Чудово маєте досвід?
— Та це моя двадцята співбесіда.
У кожній жінці є загадка: образиться — хрін розгадаєш на що.
Шоколад роблять із зерен какао, а зерна какао ростуть на дереві, яке є рослиною. Так що шоколад – це салат!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.