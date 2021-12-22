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Розлучилися за місяць, бо коти не зійшлися характерами: смішні анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Розлучилися за місяць, бо коти не зійшлися характерами: смішні анекдоти на вечір Новина оновлена 22 грудня 2021, 17:17

Дуже смішна нова порція анекдотів, які зроблять ваш вечір незабутнім

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого вечора.

У школі чарівників, учні діляться за успішністю на чарівників, на магів та на дубів-чаклунів!

Я ще ніколи в житті так не заздрив голубам, тому що вони, пролітаючи над моєю роботою, можуть на неї насрати, а я ні.

— Я прийшов на співбесіду.

— Чудово маєте досвід?

— Та це моя двадцята співбесіда.

У кожній жінці є загадка: образиться — хрін розгадаєш на що.

Шоколад роблять із зерен какао, а зерна какао ростуть на дереві, яке є рослиною. Так що шоколад – це салат!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

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