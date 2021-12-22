Розлучилися за місяць, бо коти не зійшлися характерами: смішні анекдоти на вечір

Дуже смішна нова порція анекдотів, які зроблять ваш вечір незабутнім

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого вечора.

У школі чарівників, учні діляться за успішністю на чарівників, на магів та на дубів-чаклунів!

Я ще ніколи в житті так не заздрив голубам, тому що вони, пролітаючи над моєю роботою, можуть на неї насрати, а я ні.

— Я прийшов на співбесіду. — Чудово маєте досвід? — Та це моя двадцята співбесіда.

У кожній жінці є загадка: образиться — хрін розгадаєш на що.

Шоколад роблять із зерен какао, а зерна какао ростуть на дереві, яке є рослиною. Так що шоколад – це салат!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.