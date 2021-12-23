Перша котяча заповідь: якщо тебе погладили по лівій щоці — підстав праву: смішні анекдоти про домашніх тварин
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
Зима, холод. Зустрічаються два мужики. Один із них, з величезною собакою, каже другому:
- Зігрітися хочеш?
– Хочу.
– Фас!
У мене роздільний санвузол, але між туалетом та ванною у стіні дірка, що залишилася після недоробленого ремонту. Моя кішка вирішила нею активно користуватися. Сиджу собі спокійно на білому приятелю із зачиненими дверима, розмірковую про прекрасне і відчуваю легкий дотик кігтів до моєї дупи. Так я вилікувала запор.
Чоловік привів цапа на виставку собак.
– Зареєструйте нас, будь ласка.
- Та це ж козел!
– А борода? Це різеншнауцер!
- А роги?
- А в особисте життя мого собаки попрошу не потикатися!
Зустрілися двоє цуценят.
- Гав, — каже перше цуценя.
- Мяу, — відповідає друге щеня.
- Ти, що з глузду з’їхав? — питає перше цуценя.
- Ні, іноземну мову вивчаю!
- Зауважила, що кіт половину своєї їжі віддає дворнязі, яка його захищає від інших собак та котів.
- Це бізнес, крихітко, нічого особистого.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.