Перша котяча заповідь: якщо тебе погладили по лівій щоці — підстав праву: смішні анекдоти про домашніх тварин

Анекдоти та смішні історії про тварин, які можуть підняти вам настрій.

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Зима, холод. Зустрічаються два мужики. Один із них, з величезною собакою, каже другому: - Зігрітися хочеш? – Хочу. – Фас!

У мене роздільний санвузол, але між туалетом та ванною у стіні дірка, що залишилася після недоробленого ремонту. Моя кішка вирішила нею активно користуватися. Сиджу собі спокійно на білому приятелю із зачиненими дверима, розмірковую про прекрасне і відчуваю легкий дотик кігтів до моєї дупи. Так я вилікувала запор.

Чоловік привів цапа на виставку собак. – Зареєструйте нас, будь ласка. - Та це ж козел! – А борода? Це різеншнауцер! - А роги? - А в особисте життя мого собаки попрошу не потикатися!

Зустрілися двоє цуценят. - Гав, — каже перше цуценя. - Мяу, — відповідає друге щеня. - Ти, що з глузду з’їхав? — питає перше цуценя. - Ні, іноземну мову вивчаю!

- Зауважила, що кіт половину своєї їжі віддає дворнязі, яка його захищає від інших собак та котів. - Це бізнес, крихітко, нічого особистого.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.