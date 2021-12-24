Шосте відчуття — те, що відчуваєш п’ятою точкою: прикольні анекдоти на день
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього п’ятничного дня. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Одна дівчина розповідає приятельці:
- Нарешті я влаштувалася секретаркою у фірму, де шеф не пристає до мене! І навіть ніхто з його заступників не домагається мене, уявляєш? Вечори стали довгими та безглуздими…
Навіщо їхати на море? Ми мільйони років тому звідти не просто так вилізли. Це пастка! Сидіть біля компу — не піддавайтеся провокаціям!
- Мам, купи рибок!
- Яких рибок, у тебе ще хом’ячок не здох!
- Вибачте, будь ласка — ви міс чи місіс?
- Яка, на фіг, міс! Не бачиш – леді!
- А до весілля казав, що готовий померти заради мене.
- Ну гаразд, давай сюди твої котлети.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.