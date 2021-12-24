Шосте відчуття — те, що відчуваєш п’ятою точкою: прикольні анекдоти на день

Нова порція смішних жартів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього п’ятничного дня. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Одна дівчина розповідає приятельці: - Нарешті я влаштувалася секретаркою у фірму, де шеф не пристає до мене! І навіть ніхто з його заступників не домагається мене, уявляєш? Вечори стали довгими та безглуздими…

Навіщо їхати на море? Ми мільйони років тому звідти не просто так вилізли. Це пастка! Сидіть біля компу — не піддавайтеся провокаціям!

- Мам, купи рибок! - Яких рибок, у тебе ще хом’ячок не здох!

- Вибачте, будь ласка — ви міс чи місіс? - Яка, на фіг, міс! Не бачиш – леді!

- А до весілля казав, що готовий померти заради мене. - Ну гаразд, давай сюди твої котлети.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.