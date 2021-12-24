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По життю йдуть разом ті люди, чиїм тарганам просто по дорозі: веселі жарти на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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По життю йдуть разом ті люди, чиїм тарганам просто по дорозі: веселі жарти на ранок

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Зробіть весело собі та своїм близьким цієї п’ятниці. "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів для підняття настрою.

- Ех, друзі мої, колись я покажу вам одне місце, де можна славно пополювати на тигрів. Але доведеться почекати години півтори.

- В засідці?

- Та ні, у них там у першому відділенні повітряні акробати...

- Ви з дитиною їдете пізно вночі закинутою дорогою і натикаєтеся на фургон, повний грошей, а його водій помер з явними ознаками серцевого нападу. Який урок ви надасте вашій дитині?

- Піднімаючи тяжкості, слід згинати ноги, а не спину.

- Катю, навіщо тобі велика сковорода?

- Коли є настрій, а мій Вася голодний, щоб смачно його нагодувати.

- А коли немає настрою?

- Щоб нею захищатись від голодного Васі.

З пояснень у поліції. Повернувся додому на третій день пиятики. Пояснював дружині, що багато працюю і організм вимагає перезавантаження. Перезавантажила сковорідкою.

У знайомих у дитсадку відбулася масова бійка. У батьківському чаті ледве з’ясували причину.

Хтось із дітей почав вимагати, щоб саме його стали називати Омікрон, бо він найсильніший у групі!

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про доньок, вам сюди.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти