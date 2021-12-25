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Відмінний настрій із самого ранку: анекдоти, які зарядять позитивом

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Відмінний настрій із самого ранку: анекдоти, які зарядять позитивом

Дуже кумедна добірка анекдотів, які зроблять ваш зимовий ранок веселим

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Я навчався в такій школі, що жодної теорії Дарвіна нам викладати не треба було. Міжвидова боротьба та походження від мавп були очевидними.

- Мамо, дивись, я ганьбу сім’ю.

- Молодець, я завжди говорила, що так і буде, приємно мати рацію!

Священик на проповіді:

- Діти мої! Що треба зробити перш за все, щоб вибачитися за гріхи свої?

Дівочий голос:

- Згрішити!

- Цей незручний момент, коли ти сидиш на зупинці, п’єш каву, а до тебе підходить дівчина та кидає дрібні монети у склянку.

- Слухай, мені тут сказали, що ти ведеш чорний список тих, хто тобі не догодив.

- Та ну, маячня якась! А хто, кажеш, сказав?

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти