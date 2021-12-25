Відмінний настрій із самого ранку: анекдоти, які зарядять позитивом
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
Я навчався в такій школі, що жодної теорії Дарвіна нам викладати не треба було. Міжвидова боротьба та походження від мавп були очевидними.
- Мамо, дивись, я ганьбу сім’ю.
- Молодець, я завжди говорила, що так і буде, приємно мати рацію!
Священик на проповіді:
- Діти мої! Що треба зробити перш за все, щоб вибачитися за гріхи свої?
Дівочий голос:
- Згрішити!
- Цей незручний момент, коли ти сидиш на зупинці, п’єш каву, а до тебе підходить дівчина та кидає дрібні монети у склянку.
- Слухай, мені тут сказали, що ти ведеш чорний список тих, хто тобі не догодив.
- Та ну, маячня якась! А хто, кажеш, сказав?
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.