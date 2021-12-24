Купив самоклеючі шпалери — сиджу, чекаю: кумедні вечірні жарти
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів, які допоможуть налаштуватися на вихідні.
Сказали одній людині:
- Твій син не схожий на тебе!
- Якщо сусідки залишатимуть мені вільний час, і мої діти будуть схожі на мене.
- А пам’ятаєте, як ми в дитинстві пісок із водою змішували і називали це каша-малаша?
- Більшість дівчат досі так і готують.
- Дорогий, подаруй мені якусь прикрасу з камінчиком.
- З великим камінчиком?
- Так.
- Добре, камінь для ландшафтного дизайну підійде?
Жінка скаржиться своїй подрузі:
- Цілий тиждень змушувала чоловіка почати ремонт у туалеті!
- І що ж?
- У суботу він повісив на ньому оголошення: "Туалет закрито на ремонт" та пішов у гараж.
З погляду жінок, чоловіки мають два головних недоліки: те, що вони весь час думають про секс, і те, що в них думки розходяться зі справою.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.