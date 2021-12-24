Купив самоклеючі шпалери — сиджу, чекаю: кумедні вечірні жарти

Веселі анекдоти, які допоможуть вам розслабитись після важкого дня

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів, які допоможуть налаштуватися на вихідні.

Сказали одній людині: - Твій син не схожий на тебе! - Якщо сусідки залишатимуть мені вільний час, і мої діти будуть схожі на мене.

- А пам’ятаєте, як ми в дитинстві пісок із водою змішували і називали це каша-малаша? - Більшість дівчат досі так і готують.

- Дорогий, подаруй мені якусь прикрасу з камінчиком. - З великим камінчиком? - Так. - Добре, камінь для ландшафтного дизайну підійде?

Жінка скаржиться своїй подрузі: - Цілий тиждень змушувала чоловіка почати ремонт у туалеті! - І що ж? - У суботу він повісив на ньому оголошення: "Туалет закрито на ремонт" та пішов у гараж.

З погляду жінок, чоловіки мають два головних недоліки: те, що вони весь час думають про секс, і те, що в них думки розходяться зі справою.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.