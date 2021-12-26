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Заряджаємось позитивним настроєм: порція веселих жартів на день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Заряджаємось позитивним настроєм: порція веселих жартів на день Новина оновлена 26 грудня 2021, 11:30

Нехай ваш день буде наповнено позитивом із нашими анекдотами

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

У фірми "чоловік на годину" з’явилися нові філії: "дружина на пів години", "коханка на ніч", "друзі на півлітра", "діти на потім" та "робота на фіг".

Дочка навчається на кухаря. Мати:

— А вам дозволяють їсти те, що ви приготували?

Дочка (крізь сльози):

- Нас змушують!

Склала список справ, які необхідно зробити у зв’язку з Новим Роком, перечитала, і виникло у мене питання: "А Новий Рік — точно свято?"

- Твоя дружина вдома?

- Ні, вона на аукціоні.

— І скільки ти розраховуєш отримати?

— Чуєш, сусіде, чого це в тебе вчора ввечері півень у курнику так голосно кричав?

— То я його на зимовий час перекладав.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

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