Заряджаємось позитивним настроєм: порція веселих жартів на день
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 335
Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
У фірми "чоловік на годину" з’явилися нові філії: "дружина на пів години", "коханка на ніч", "друзі на півлітра", "діти на потім" та "робота на фіг".
Дочка навчається на кухаря. Мати:
— А вам дозволяють їсти те, що ви приготували?
Дочка (крізь сльози):
- Нас змушують!
Склала список справ, які необхідно зробити у зв’язку з Новим Роком, перечитала, і виникло у мене питання: "А Новий Рік — точно свято?"
- Твоя дружина вдома?
- Ні, вона на аукціоні.
— І скільки ти розраховуєш отримати?
— Чуєш, сусіде, чого це в тебе вчора ввечері півень у курнику так голосно кричав?
— То я його на зимовий час перекладав.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.