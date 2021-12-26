Рус

Подруга відслужила в армії. Чоловіком так і не стала: гуморні анекдоти цього ранку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
134
Подруга відслужила в армії. Чоловіком так і не стала: гуморні анекдоти цього ранку

Смішні жарти, які піднімуть вам настрій

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які посміхнуть.

- Я вчора замовив у вас холодильник, сьогодні вранці привезли. Мене не влаштовує якість, хочу повернути свої гроші!

- Що трапилося з холодильником? Він не працює?

- Звідки я знаю — працює, не працює... Він у двері не проходить!

Батько лежить на дивані та читає газету. У кімнату вривається розлючена дружина з сином і каже батькові:

- Ось поговори зі своїм сином. Він не слухається жодного мого слова!

Батько синові:

- Та як ти смієш, ти що думаєш, що ти кращий за мене?!

Бабуся торгує квітами і говорить чоловікові, що проходить повз.

- Милий, купи букетик, тиждень стоятиме.

- Правда? Давай чотири!

Запитав племінника:

- Скільки років твоєму батьку?

- П’ять.

- Як це п’ять?

- Ну, він же став татом, тільки коли я народився…

На семінарі з математичного аналізу:

- Студенте, Ви зробили домашнє завдання?

- Ні.

- Чому?

- Не було часу…

- Дівчата?

- Ні.

- Студенте, Ви мене засмучуєте.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти