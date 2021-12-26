Подруга відслужила в армії. Чоловіком так і не стала: гуморні анекдоти цього ранку

- Я вчора замовив у вас холодильник, сьогодні вранці привезли. Мене не влаштовує якість, хочу повернути свої гроші!

- Що трапилося з холодильником? Він не працює?

- Звідки я знаю — працює, не працює... Він у двері не проходить!