Подруга відслужила в армії. Чоловіком так і не стала: гуморні анекдоти цього ранку
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які посміхнуть.
- Я вчора замовив у вас холодильник, сьогодні вранці привезли. Мене не влаштовує якість, хочу повернути свої гроші!
- Що трапилося з холодильником? Він не працює?
- Звідки я знаю — працює, не працює... Він у двері не проходить!
Батько лежить на дивані та читає газету. У кімнату вривається розлючена дружина з сином і каже батькові:
- Ось поговори зі своїм сином. Він не слухається жодного мого слова!
Батько синові:
- Та як ти смієш, ти що думаєш, що ти кращий за мене?!
Бабуся торгує квітами і говорить чоловікові, що проходить повз.
- Милий, купи букетик, тиждень стоятиме.
- Правда? Давай чотири!
Запитав племінника:
- Скільки років твоєму батьку?
- П’ять.
- Як це п’ять?
- Ну, він же став татом, тільки коли я народився…
На семінарі з математичного аналізу:
- Студенте, Ви зробили домашнє завдання?
- Ні.
- Чому?
- Не було часу…
- Дівчата?
- Ні.
- Студенте, Ви мене засмучуєте.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.