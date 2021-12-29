Розбавте свій день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку.
Я вчора дуже п’яний намагався дійти до будинку. Але це мені давалося важко: крок уперед — три тому. За мною довго спостерігала бабуся на лавці, потім вона не витримала і крикнула:
- Синку! Іди задом, швидше дійдеш!
У коридорі фірми стоять 2 електрики і витріщаються на стіну:
— Що за провід? Куди йде? Звідки?
— Давай переріжемо, а там хто перший закриче, до того й ішов.
Моєму чоловікові 40 років, а в "Однокласниках" його однокласницям 25-30 ... Господи, як же важко йому давалося навчання!
Виявляється, самці північних оленів на початок зими скидають роги, а самки — ні. Отже, сани Санта Клауса тягне команда сильних, потужних, незалежних жінок.
Вчора був корпоратив, а сьогодні зранку трудову книжку додому привезли.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.