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Розбавте свій день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Розбавте свій день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою Новина оновлена 29 грудня 2021, 11:46

Нехай ваш день буде наповнено позитивом із нашими анекдотами

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку.

Я вчора дуже п’яний намагався дійти до будинку. Але це мені давалося важко: крок уперед — три тому. За мною довго спостерігала бабуся на лавці, потім вона не витримала і крикнула:

- Синку! Іди задом, швидше дійдеш!

У коридорі фірми стоять 2 електрики і витріщаються на стіну:

— Що за провід? Куди йде? Звідки?

— Давай переріжемо, а там хто перший закриче, до того й ішов.

Моєму чоловікові 40 років, а в "Однокласниках" його однокласницям 25-30 ... Господи, як же важко йому давалося навчання!

Виявляється, самці північних оленів на початок зими скидають роги, а самки — ні. Отже, сани Санта Клауса тягне команда сильних, потужних, незалежних жінок.

Вчора був корпоратив, а сьогодні зранку трудову книжку додому привезли.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

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