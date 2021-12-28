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Ведмеді, які перед сплячкою їдять малину, що підбродила, прокидаються в барлозі у колишньої: смішні анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ведмеді, які перед сплячкою їдять малину, що підбродила, прокидаються в барлозі у колишньої: смішні анекдоти на вечір Новина оновлена 28 грудня 2021, 18:54

Ця підбірка веселих жартів підніме вам настрій на цілий вечір

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір.

Дідусь на вході в театр, який перевіряв мій QR-код, підморгнув і сказав: ’Не здивуюся, якщо за кодом ви опинитеся глазурованим сирком’.

Підкат року.

Коли я був дитиною, мене відлучили від грудей. Але я ніяк не очікував, що ця підступна залежність повернеться через роки

Навіщо їхати на море? Ми мільйони років тому звідти не просто так вилізли. Це пастка! Сидіть біля компа — не піддавайтеся провокаціям.

— Дорогий, а давай я наряджуся в Снігуроньку і стану такою сексуальною, що ти любитимеш мене до світанку!

— Ти переоцінюєш нас обох.

— Навіщо тобі вуха? — Запитує вихователька малюка.

— Щоби все бачити.

— Але ж для цього є очі.

— Так воно так. Але якщо не буде вух, шапка сповзе на очі, і я нічого не побачу.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

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