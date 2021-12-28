Ведмеді, які перед сплячкою їдять малину, що підбродила, прокидаються в барлозі у колишньої: смішні анекдоти на вечір
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір.
Дідусь на вході в театр, який перевіряв мій QR-код, підморгнув і сказав: ’Не здивуюся, якщо за кодом ви опинитеся глазурованим сирком’.
Підкат року.
Коли я був дитиною, мене відлучили від грудей. Але я ніяк не очікував, що ця підступна залежність повернеться через роки
Навіщо їхати на море? Ми мільйони років тому звідти не просто так вилізли. Це пастка! Сидіть біля компа — не піддавайтеся провокаціям.
— Дорогий, а давай я наряджуся в Снігуроньку і стану такою сексуальною, що ти любитимеш мене до світанку!
— Ти переоцінюєш нас обох.
— Навіщо тобі вуха? — Запитує вихователька малюка.
— Щоби все бачити.
— Але ж для цього є очі.
— Так воно так. Але якщо не буде вух, шапка сповзе на очі, і я нічого не побачу.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.