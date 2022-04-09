Рус

путін — той ще фрукт, а якби не ботокс, то був би сухофрукт: смішні жарти та приколи про главу рф

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
13
путін — той ще фрукт, а якби не ботокс, то був би сухофрукт: смішні жарти та приколи про главу рф Новина оновлена 09 квітня 2022, 12:41

Незважаючи на війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму.

Після того як президент росії, кривавий диктатор володимир путін, розв’язав війну проти України, на захист своєї батьківщини стали не лише військові, а й талановиті та гуморні українці, зброєю яких є гумор та жарти. І поки російський диктатор продовжує видавати укази про вторгнення на українську територію, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть про смерть.

Раніше "Телеграф" показував найкращі меми та смішні картинки про росіян в Україні, а тепер представляємо до вашої уваги добірку приколів тільки про путіна.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Теги:
#Путін #Сміх #Гумор #Позитив #Приколи #Анекдоти