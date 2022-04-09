путін — той ще фрукт, а якби не ботокс, то був би сухофрукт: смішні жарти та приколи про главу рф

Після того як президент росії, кривавий диктатор володимир путін, розв’язав війну проти України, на захист своєї батьківщини стали не лише військові, а й талановиті та гуморні українці, зброєю яких є гумор та жарти. І поки російський диктатор продовжує видавати укази про вторгнення на українську територію, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть про смерть.

Раніше "Телеграф" показував найкращі меми та смішні картинки про росіян в Україні, а тепер представляємо до вашої уваги добірку приколів тільки про путіна.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.