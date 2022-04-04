Відео з байрактарами — це як кіно для дорослих: найсмішніші жарти та меми про війну з росією

Нові жарти та меми тепер створюються у бомбосховищах і навіть на передовій.

Кінець лютого та березень принесли українцям дуже багато горя, адже Україна вже 40 днів як захищає свої території від російської навали. Проте навіть у таких важких життєвих ситуаціях українці зберегли позитив, віру у світле майбутнє та чудове почуття гумору. І доки бійці ЗСУ та тероборони захищають нашу батьківщину, українці тримають "гумористичний фронт", підтримуючи моральний стан громадян. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі меми із соцмереж, смішні картинки про росіян в Україні та путіні.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Також "Телеграф" ділився фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. А якщо цієї добірки жартів та мемчиків вам було мало, пропонуємо подивитись попередню, де ми пояснювали, чому Україна обов’язково переможе.