Для росіян це цар… А для всього світу: Бункерний Щур! Найкращі анекдоти та жарти про путіна

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Талановиті та гуморні українці, зброєю яких є гумор, активно продовжують жартувати про недалекоглядність, дурість і навіть про смерть кривавого диктатора путіна.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі жарти із соцмереж про президента рф, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили спуститися у москву. Він спустився, прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена: — Крим наш? — Так, Крим наш, — відповів бармен. — А Донбас наш? — Так, Донбас наш. — Ну а Київ теж наш? — Звичайно, теж наш. путін з задоволенням випив чарку і потім каже: — А скільки я маю заплатити? — 100 гривень.

Після того, як путін пригрозив, що всі росіяни після смерті попадуть в Рай, в Раю прийняли рішення про вступ в НАТО.

шойгу розповідає путіну про "успіхи" русской армії в Україні: - Сергей Кужугетович, я описался… - Сейчас еще о полке Азов в Мариуполе расскажу — еще и об*срешься!

путін: ми ще точно не знаємо, чий той крейсер затонув в Чорному морі. Зараз дуже багато фейків. Тим більше, що такий крейсер можна купити в будь-якому магазині крейсерів…

Диявол більше не носить Prada. Диявол також більше не носить H&M. Тепер диявол буде носити білоруський трикотаж.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.