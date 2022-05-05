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Для росіян це цар… А для всього світу: Бункерний Щур! Найкращі анекдоти та жарти про путіна

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Для росіян це цар… А для всього світу: Бункерний Щур! Найкращі анекдоти та жарти про путіна Новина оновлена 05 травня 2022, 21:56

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Талановиті та гуморні українці, зброєю яких є гумор, активно продовжують жартувати про недалекоглядність, дурість і навіть про смерть кривавого диктатора путіна.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі жарти із соцмереж про президента рф, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

путіна після смерті відправили в пекло. Але, оскільки в нього була хороша поведінка, йому дозволили спуститися у москву. Він спустився, прогулявся, зайшов у московський бар, замовив чарку горілки і питає у бармена:

— Крим наш?

— Так, Крим наш, — відповів бармен.

— А Донбас наш?

— Так, Донбас наш.

— Ну а Київ теж наш?

— Звичайно, теж наш.

путін з задоволенням випив чарку і потім каже:

— А скільки я маю заплатити?

— 100 гривень.

Після того, як путін пригрозив, що всі росіяни після смерті попадуть в Рай, в Раю прийняли рішення про вступ в НАТО.

шойгу розповідає путіну про "успіхи" русской армії в Україні:

- Сергей Кужугетович, я описался…

- Сейчас еще о полке Азов в Мариуполе расскажу — еще и об*срешься!

путін: ми ще точно не знаємо, чий той крейсер затонув в Чорному морі. Зараз дуже багато фейків. Тим більше, що такий крейсер можна купити в будь-якому магазині крейсерів…

Диявол більше не носить Prada. Диявол також більше не носить H&M. Тепер диявол буде носити білоруський трикотаж.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Теги:
#Путін #Жарти #Гумор #Анекдоти