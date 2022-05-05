Для русских это царь… А для всего мира: Бункерная Крыса! Лучшие анекдоты и шутки о путине
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Талантливые и юморные украинцы, оружием которых является юмор, активно продолжают шутить о недальновидности, глупости и даже о смерти кровавого диктатора путина.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие шутки из соцсетей о президенте рф, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
путина после смерти отправили в ад. Но, поскольку у него было хорошее поведение, ему разрешили спуститься в москву. Он спустился, прогулялся, зашел в московский бар, заказал рюмку водки и спрашивает бармена:
- Крым наш?
- Да, Крым наш, – ответил бармен.
- А Донбасс наш?
- Да, Донбасс наш.
- Ну, а Киев тоже наш?
- Конечно, тоже наш.
путин с удовольствием выпил рюмку и потом говорит:
- А сколько я должен заплатить?
- 100 гривен.
После того как путин пригрозил, что все россияне после смерти попадут в Рай, в Рае приняли решение о вступлении в НАТО.
шойгу рассказывает путину об "успехах" российской армии в Украине:
- Сергей Кужугетович, я описался…
- Сейчас еще о полке Азов в Мариуполе расскажу — еще и об*срешься!
путин: мы еще точно не знаем, чей крейсер затонул в Черном море. Сейчас очень много фейков. Тем более что такой крейсер можно купить в любом магазине крейсеров…
Дьявол больше не носит Prada. Дьявол тоже больше не носит H&M. Теперь дьявол будет носить белорусский трикотаж.
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