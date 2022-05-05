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Для русских это царь… А для всего мира: Бункерная Крыса! Лучшие анекдоты и шутки о путине

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Для русских это царь… А для всего мира: Бункерная Крыса! Лучшие анекдоты и шутки о путине Новость обновлена 05 мая 2022, 21:56

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Талантливые и юморные украинцы, оружием которых является юмор, активно продолжают шутить о недальновидности, глупости и даже о смерти кровавого диктатора путина.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие шутки из соцсетей о президенте рф, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

путина после смерти отправили в ад. Но, поскольку у него было хорошее поведение, ему разрешили спуститься в москву. Он спустился, прогулялся, зашел в московский бар, заказал рюмку водки и спрашивает бармена:

- Крым наш?

- Да, Крым наш, – ответил бармен.

- А Донбасс наш?

- Да, Донбасс наш.

- Ну, а Киев тоже наш?

- Конечно, тоже наш.

путин с удовольствием выпил рюмку и потом говорит:

- А сколько я должен заплатить?

- 100 гривен.

После того как путин пригрозил, что все россияне после смерти попадут в Рай, в Рае приняли решение о вступлении в НАТО.

шойгу рассказывает путину об "успехах" российской армии в Украине:

- Сергей Кужугетович, я описался…

- Сейчас еще о полке Азов в Мариуполе расскажу — еще и об*срешься!

путин: мы еще точно не знаем, чей крейсер затонул в Черном море. Сейчас очень много фейков. Тем более что такой крейсер можно купить в любом магазине крейсеров…

Дьявол больше не носит Prada. Дьявол тоже больше не носит H&M. Теперь дьявол будет носить белорусский трикотаж.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.

Теги:
#Путин #Шутки #Юмор #Анекдоты