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В усіх нормальних країнах є перша леді, а у росії — лавров…: нові жарти на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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В усіх нормальних країнах є перша леді, а у росії — лавров…: нові жарти на злобу дня Новина оновлена 11 серпня 2022, 10:25

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено в генетичному коді українців

Після того, як президент росії володимир путін вирішив піти війною на мирну та незалежну Україну, на захист своєї батьківщини став кожен українець. І доки ЗСУ обороняють її територію, прості українці захищають моральний стан своїх земляків, вигадуючи жарти про російських окупантів. Це тому, що гумор справді рятує: жарти не дають збожеволіти від важких новин.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Коли я кажу, що зброя має бути в кожній хаті, я трішки не це маю на увазі…

Заголовки в інтернет-виданнях: "На Полтавщині у місцевих жителів вилучили 11 танків".

анекдот про хімарс антонівський міст

- Хто почне сьогоднішнє засідання?

- Можна я?

- Ні, ви знову про м*скалів будете.

- Так я про екологію.

- Ну, тоді добре.

- Любі друзі! Що робиться з нашою екологією? Річки міліють, дерева всихають. Скоро ніде буде втопити чи повісити клятого м*скаля.

анекдот про путіна

- Пам’ятаєш серіал Кадети?

- На жаль, так.

- Знаєш як би він називався у 2022?

- Як?

- Пакети.

анекдот про армію росії

Хочу, щоб в нічних відосах з хаймарсами в кінці з’являвся Дід Панас та казав: Ось така х**ня, малята, добраніч.

анекдот про росіян

Дзвінок з росії в Україну:

- Слава Україні!

- Ой, перестаньте это!

- Що перестати?

- Ну вот это ваше…

- Що саме ви маєте на увазі?

- Да ваше вот это Слава Україні.

- Героям слава!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #Війна