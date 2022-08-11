В усіх нормальних країнах є перша леді, а у росії — лавров…: нові жарти на злобу дня
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Після того, як президент росії володимир путін вирішив піти війною на мирну та незалежну Україну, на захист своєї батьківщини став кожен українець. І доки ЗСУ обороняють її територію, прості українці захищають моральний стан своїх земляків, вигадуючи жарти про російських окупантів. Це тому, що гумор справді рятує: жарти не дають збожеволіти від важких новин.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Коли я кажу, що зброя має бути в кожній хаті, я трішки не це маю на увазі…
Заголовки в інтернет-виданнях: "На Полтавщині у місцевих жителів вилучили 11 танків".
- Хто почне сьогоднішнє засідання?
- Можна я?
- Ні, ви знову про м*скалів будете.
- Так я про екологію.
- Ну, тоді добре.
- Любі друзі! Що робиться з нашою екологією? Річки міліють, дерева всихають. Скоро ніде буде втопити чи повісити клятого м*скаля.
- Пам’ятаєш серіал Кадети?
- На жаль, так.
- Знаєш як би він називався у 2022?
- Як?
- Пакети.
Хочу, щоб в нічних відосах з хаймарсами в кінці з’являвся Дід Панас та казав: Ось така х**ня, малята, добраніч.
Дзвінок з росії в Україну:
- Слава Україні!
- Ой, перестаньте это!
- Що перестати?
- Ну вот это ваше…
- Що саме ви маєте на увазі?
- Да ваше вот это Слава Україні.
- Героям слава!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.