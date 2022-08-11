В усіх нормальних країнах є перша леді, а у росії — лавров…: нові жарти на злобу дня

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено в генетичному коді українців

Після того, як президент росії володимир путін вирішив піти війною на мирну та незалежну Україну, на захист своєї батьківщини став кожен українець. І доки ЗСУ обороняють її територію, прості українці захищають моральний стан своїх земляків, вигадуючи жарти про російських окупантів. Це тому, що гумор справді рятує: жарти не дають збожеволіти від важких новин.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Коли я кажу, що зброя має бути в кожній хаті, я трішки не це маю на увазі… Заголовки в інтернет-виданнях: "На Полтавщині у місцевих жителів вилучили 11 танків".

- Хто почне сьогоднішнє засідання? - Можна я? - Ні, ви знову про м*скалів будете. - Так я про екологію. - Ну, тоді добре. - Любі друзі! Що робиться з нашою екологією? Річки міліють, дерева всихають. Скоро ніде буде втопити чи повісити клятого м*скаля.

- Пам’ятаєш серіал Кадети? - На жаль, так. - Знаєш як би він називався у 2022? - Як? - Пакети.

Хочу, щоб в нічних відосах з хаймарсами в кінці з’являвся Дід Панас та казав: Ось така х**ня, малята, добраніч.

Дзвінок з росії в Україну: - Слава Україні! - Ой, перестаньте это! - Що перестати? - Ну вот это ваше… - Що саме ви маєте на увазі? - Да ваше вот это Слава Україні. - Героям слава!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.