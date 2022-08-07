ЗСУ — генеральний спонсор Параолімпійської збірної росії: веселі жарти на злобу дня

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни, і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується. І доки військові обороняють її територію, прості українці захищають моральний стан своїх земляків, вигадуючи жарти про російських окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку. Вашій увазі — анекдоти, мем і смішні картинки про росію, росіян та їх "фюрера". А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.