Рус

ЗСУ — генеральний спонсор Параолімпійської збірної росії: веселі жарти на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
ЗСУ — генеральний спонсор Параолімпійської збірної росії: веселі жарти на злобу дня Новина оновлена 07 серпня 2022, 10:18

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни, і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується. І доки військові обороняють її територію, прості українці захищають моральний стан своїх земляків, вигадуючи жарти про російських окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку. Вашій увазі — анекдоти, мем і смішні картинки про росію, росіян та їх "фюрера". А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Приколы про россию
Приколы про россию
Анекдот про ООН
Анекдот про Инстаграм
Прикол про сало
Прикол про Москву
Шутки про воздушную тревогу
Приколы про Китай
Анекдот про путина и шойгу
Мем про ВСУ и Херсон
Приколы про россиян

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.