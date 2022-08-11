Укр

Во всех нормальных странах есть первая леди, а в россии — лавров…: новые шутки на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Во всех нормальных странах есть первая леди, а в россии — лавров…: новые шутки на злобу дня Новость обновлена 11 августа 2022, 10:25

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

После того как президент россии владимир путин решил пойти войной на мирную и независимую Украину, в защиту своей родины стал каждый украинец. И пока ВСУ обороняют ее территорию, простые украинцы защищают моральное состояние своих земляков, придумывая шутки о российских оккупантах. Это потому, что юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от тяжелых новостей.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Когда я говорю, что оружие должно быть в каждом доме, я немного не это имею в виду…

Заголовки в интернет-изданиях: "На Полтавщине у местных жителей изъяли 11 танков".

анекдот о химарсе антоновский мост

- Кто начнет сегодняшнее заседание?

- Можно я?

- Нет, вы опять о м*скалях будете.

- Да я об экологии.

- Ну, ладно тогда.

- Дорогие друзья! Что происходит с нашей экологией? Реки мелеют, деревья усыхают. Скоро негде будет утопить или повесить проклятого м*скаля.

анекдот о путине

- Помнишь сериал Кадеты?

- К сожалению, да.

- Знаешь как бы он назывался в 2022 году?

- Как?

- Пакеты.

анекдот об армии россии

Хочу, чтобы в ночных видосах с хаймарсами в конце появлялся Дед Панас и говорил: Ось така х**ня, малята, добраніч.

анекдот о россиянах

Звонок из россии в Украину:

- Слава Україні!

- Ой, перестаньте это!

- Що перестати?

- Ну вот это ваше…

- Що саме ви маєте на увазі?

- Да ваше вот это Слава Україні.

- Героям слава!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #Війна