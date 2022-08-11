Во всех нормальных странах есть первая леди, а в россии — лавров…: новые шутки на злобу дня

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

После того как президент россии владимир путин решил пойти войной на мирную и независимую Украину, в защиту своей родины стал каждый украинец. И пока ВСУ обороняют ее территорию, простые украинцы защищают моральное состояние своих земляков, придумывая шутки о российских оккупантах. Это потому, что юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от тяжелых новостей.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Когда я говорю, что оружие должно быть в каждом доме, я немного не это имею в виду… Заголовки в интернет-изданиях: "На Полтавщине у местных жителей изъяли 11 танков".

- Кто начнет сегодняшнее заседание? - Можно я? - Нет, вы опять о м*скалях будете. - Да я об экологии. - Ну, ладно тогда. - Дорогие друзья! Что происходит с нашей экологией? Реки мелеют, деревья усыхают. Скоро негде будет утопить или повесить проклятого м*скаля.

- Помнишь сериал Кадеты? - К сожалению, да. - Знаешь как бы он назывался в 2022 году? - Как? - Пакеты.

Хочу, чтобы в ночных видосах с хаймарсами в конце появлялся Дед Панас и говорил: Ось така х**ня, малята, добраніч.

Звонок из россии в Украину: - Слава Україні! - Ой, перестаньте это! - Що перестати? - Ну вот это ваше… - Що саме ви маєте на увазі? - Да ваше вот это Слава Україні. - Героям слава!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.