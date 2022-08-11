Во всех нормальных странах есть первая леди, а в россии — лавров…: новые шутки на злобу дня
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После того как президент россии владимир путин решил пойти войной на мирную и независимую Украину, в защиту своей родины стал каждый украинец. И пока ВСУ обороняют ее территорию, простые украинцы защищают моральное состояние своих земляков, придумывая шутки о российских оккупантах. Это потому, что юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от тяжелых новостей.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Когда я говорю, что оружие должно быть в каждом доме, я немного не это имею в виду…
Заголовки в интернет-изданиях: "На Полтавщине у местных жителей изъяли 11 танков".
- Кто начнет сегодняшнее заседание?
- Можно я?
- Нет, вы опять о м*скалях будете.
- Да я об экологии.
- Ну, ладно тогда.
- Дорогие друзья! Что происходит с нашей экологией? Реки мелеют, деревья усыхают. Скоро негде будет утопить или повесить проклятого м*скаля.
- Помнишь сериал Кадеты?
- К сожалению, да.
- Знаешь как бы он назывался в 2022 году?
- Как?
- Пакеты.
Хочу, чтобы в ночных видосах с хаймарсами в конце появлялся Дед Панас и говорил: Ось така х**ня, малята, добраніч.
Звонок из россии в Украину:
- Слава Україні!
- Ой, перестаньте это!
- Що перестати?
- Ну вот это ваше…
- Що саме ви маєте на увазі?
- Да ваше вот это Слава Україні.
- Героям слава!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.