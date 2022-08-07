ВСУ - генеральный спонсор Параолимпийской сборной россии: веселые шутки на злобу дня

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны, и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, и это количество с каждым днем только увеличивается. И пока военные обороняют ее территорию, простые украинцы защищают моральное состояние своих земляков, придумывая шутки о российских оккупантах.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера". А также немного позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.