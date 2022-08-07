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ВСУ - генеральный спонсор Параолимпийской сборной россии: веселые шутки на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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ВСУ - генеральный спонсор Параолимпийской сборной россии: веселые шутки на злобу дня Новость обновлена 07 августа 2022, 10:18

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны, и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, и это количество с каждым днем только увеличивается. И пока военные обороняют ее территорию, простые украинцы защищают моральное состояние своих земляков, придумывая шутки о российских оккупантах.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера". А также немного позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Приколы про россию
Приколы про россию
Анекдот про ООН
Анекдот про Инстаграм
Прикол про сало
Прикол про Москву
Шутки про воздушную тревогу
Приколы про Китай
Анекдот про путина и шойгу
Мем про ВСУ и Херсон
Приколы про россиян

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.