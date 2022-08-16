Клята війна настільки нас поглинула, що всі зовсім забули про кабачки…: ці жарти на злобу дня точно вас посміхнуть

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Щоб не збожеволіти від новин, українці активно жартують. І варто відзначити, що це чудовий спосіб відволіктись, а також підтримати бойовий настрій. До того ж деякі жарти вселяють віру в те, що все обов’язково буде добре. У мережі вже набралося безліч анекдотів про путіна та росіян, проте на цьому приколи не закінчуються, і з кожним днем їх ставатиме дедалі більше.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі.

Китай, навіщо тобі той маленький Тайвань? Забирай собі краще росію по самий Урал.

Сподіваюсь ті 50 копійок, що я здавав на Червоний Хрест в молодших класах, насправді забирав собі хтось зі співробітників школи…

Триває підготовка до навчального року в Україні. Рекомендації МОН України на навчальний рік. Дії вчителя: 1. Відкрити вікно 2. Узяти стінгер 3. Збити ракету 4. Закрити вікно 5. Продовжити урок

Інструктор НАТО українському солдату: - Як вам вдалося протитанковою ракетою збити літак противника? В інструкції ж написано… - В якій інструкції???

Заходять якось представники ООН, ОБСЄ, Amnesty International і Червоного Хреста в аптеку, а фармацевт їм: Вам як завжди? Щось для потенції?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про свекруху і невістку.