Клята війна настільки нас поглинула, що всі зовсім забули про кабачки…: ці жарти на злобу дня точно вас посміхнуть
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Щоб не збожеволіти від новин, українці активно жартують. І варто відзначити, що це чудовий спосіб відволіктись, а також підтримати бойовий настрій. До того ж деякі жарти вселяють віру в те, що все обов’язково буде добре. У мережі вже набралося безліч анекдотів про путіна та росіян, проте на цьому приколи не закінчуються, і з кожним днем їх ставатиме дедалі більше.
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