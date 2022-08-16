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Клята війна настільки нас поглинула, що всі зовсім забули про кабачки…: ці жарти на злобу дня точно вас посміхнуть

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Клята війна настільки нас поглинула, що всі зовсім забули про кабачки…: ці жарти на злобу дня точно вас посміхнуть Новина оновлена 16 серпня 2022, 09:44

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Щоб не збожеволіти від новин, українці активно жартують. І варто відзначити, що це чудовий спосіб відволіктись, а також підтримати бойовий настрій. До того ж деякі жарти вселяють віру в те, що все обов’язково буде добре. У мережі вже набралося безліч анекдотів про путіна та росіян, проте на цьому приколи не закінчуються, і з кожним днем їх ставатиме дедалі більше.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі.

Китай, навіщо тобі той маленький Тайвань? Забирай собі краще росію по самий Урал.

анекдот про медведчука

Сподіваюсь ті 50 копійок, що я здавав на Червоний Хрест в молодших класах, насправді забирав собі хтось зі співробітників школи…

анекдот про крим

Триває підготовка до навчального року в Україні. Рекомендації МОН України на навчальний рік.

Дії вчителя:

1. Відкрити вікно

2. Узяти стінгер

3. Збити ракету

4. Закрити вікно

5. Продовжити урок

анекдот про росію

Інструктор НАТО українському солдату:

- Як вам вдалося протитанковою ракетою збити літак противника? В інструкції ж написано…

- В якій інструкції???

анекдот про росію і китай

Заходять якось представники ООН, ОБСЄ, Amnesty International і Червоного Хреста в аптеку, а фармацевт їм: Вам як завжди? Щось для потенції?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про свекруху і невістку.

Теги:
#Жарти #Анекдоти #Війна