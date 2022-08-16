Укр

Проклятая война настолько нас поглотила, что все совсем забыли о кабачках…: эти шутки на злобу дня точно вас улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Проклятая война настолько нас поглотила, что все совсем забыли о кабачках…: эти шутки на злобу дня точно вас улыбнут Новость обновлена 16 августа 2022, 09:44

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы активно шутят. И стоит отметить, что это отличный способ отвлечься, а также поддержать боевое настроение. К тому же некоторые шутки внушают веру в то, что все обязательно будет хорошо. В сети уже набралось множество анекдотов о путине и россиянах, однако на этом приколы не заканчиваются, и с каждым днем их становится все больше.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети.

Китай, зачем тебе этот маленький Тайвань? Забирай себе лучше россию по самый Урал.

анекдот о медведчуке

Надеюсь те 50 копеек, которые я сдавал на Красный Крест в младших классах, на самом деле забирал себе кто-то из сотрудников школы…

анекдот про крым

Продолжается подготовка к учебному году в Украине. Рекомендации МОН Украины на учебный год.

Действия учителя:

1. Открыть окно

2. Взять стингер

3. Сбить ракету

4. Закрыть окно

5. Продолжить урок

анекдот о россие

Инструктор НАТО украинскому солдату:

– Как вам удалось противотанковой ракетой сбить самолет противника? В инструкции же написано…

– В какой инструкции???

анекдот о россие и китае

Заходят однажды представители ООН, ОБСЕ, Amnesty International и Красного Креста в аптеку, а фармацевт им: Вам как всегда? Что-нибудь для потенции?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о свекрови и невестке.

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#Шутки #Анекдоты #Війна