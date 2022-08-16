Проклятая война настолько нас поглотила, что все совсем забыли о кабачках…: эти шутки на злобу дня точно вас улыбнут

Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы активно шутят. И стоит отметить, что это отличный способ отвлечься, а также поддержать боевое настроение. К тому же некоторые шутки внушают веру в то, что все обязательно будет хорошо. В сети уже набралось множество анекдотов о путине и россиянах, однако на этом приколы не заканчиваются, и с каждым днем их становится все больше.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети.

Китай, зачем тебе этот маленький Тайвань? Забирай себе лучше россию по самый Урал.

Надеюсь те 50 копеек, которые я сдавал на Красный Крест в младших классах, на самом деле забирал себе кто-то из сотрудников школы…

Продолжается подготовка к учебному году в Украине. Рекомендации МОН Украины на учебный год. Действия учителя: 1. Открыть окно 2. Взять стингер 3. Сбить ракету 4. Закрыть окно 5. Продолжить урок

Инструктор НАТО украинскому солдату: – Как вам удалось противотанковой ракетой сбить самолет противника? В инструкции же написано… – В какой инструкции???

Заходят однажды представители ООН, ОБСЕ, Amnesty International и Красного Креста в аптеку, а фармацевт им: Вам как всегда? Что-нибудь для потенции?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о свекрови и невестке.