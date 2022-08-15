Все, что хочется по утрам каждому украинцу - это чашка кофе и какая-то катастрофа в россии: смешные шутки на злобу дня

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха.

Пока ВСУ стеной стоит за Украину, обороняя ее от российских захватчиков, остальные украинцы активно защищают моральное состояние своих земляков, выбрав себе в оружие юмор. А почему бы и нет? Ведь юмор может обрадовать нас даже во время боевых действий. К тому же некоторые анекдоты вселяют веру в то, что все обязательно будет хорошо.

В сети уже набралось множество анекдотов про путина и россиян, а также шуток о глупости российских военных, однако на этом приколы не заканчиваются, и с каждым днем их становиться все больше.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про то, как украинцы воспринимают россию, россиян и их "фюрера". Ну и плюс немного позитивных шуток о самих украинцах и их воле к победе.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.