Все, что хочется по утрам каждому украинцу - это чашка кофе и какая-то катастрофа в россии: смешные шутки на злобу дня
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Пока ВСУ стеной стоит за Украину, обороняя ее от российских захватчиков, остальные украинцы активно защищают моральное состояние своих земляков, выбрав себе в оружие юмор. А почему бы и нет? Ведь юмор может обрадовать нас даже во время боевых действий. К тому же некоторые анекдоты вселяют веру в то, что все обязательно будет хорошо.
В сети уже набралось множество анекдотов про путина и россиян, а также шуток о глупости российских военных, однако на этом приколы не заканчиваются, и с каждым днем их становиться все больше.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про то, как украинцы воспринимают россию, россиян и их "фюрера". Ну и плюс немного позитивных шуток о самих украинцах и их воле к победе.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.