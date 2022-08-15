Все, що хочеться вранці кожному українцю — це чашка кави і якась катастрофа в росії: смішні жарти на злобу дня

Українці – це народ, котрий навіть під час війни знайде привід для сміху.

Поки ЗСУ стіною стоїть за Україну, обороняючи її від російських загарбників, решта українців активно захищає моральний стан своїх земляків, обравши собі у зброю гумор. А чому б і ні? Адже гумор може потішити нас навіть під час бойових дій. До того ж деякі анекдоти вселяють віру в те, що все обов’язково буде добре.

У мережі вже набралося безліч анекдотів про путіна та росіян, а також жартів про дурість російських військових, проте на цьому приколи не закінчуються, і з кожним днем їх ставатиме дедалі більше.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку. До вашої уваги — анекдоти, меми та смішні картинки про те, як українці сприймають росію, росіян та їхнього "фюрера". Ну і плюс трохи позитивних жартів про самих українців та їхню волю до перемоги.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.