путін підписав указ про приєднання Меркурія, Венери, Марса та Юпітера до росії: жарти на злобу дня
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Четвер, 24 лютого, став страшним днем для мільйонів українців. Російський окупант нахабно вдерся на нашу землю, проте вже котрий місяць отримує гідну відсіч на всіх фронтах. Український народ навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється з ворога, особливо актуальна тема нібито "часткової" мобілізації росіян, яку своїм указом затвердив кривавий диктатор путін.
"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі, які обов'язково піднімуть настрій всім українцям!
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- Пане шойгу, чому у мобілізаційних списках немає дітей членів уряду та депутатів держдуми?
- Ви що, указ не читали? Мобілізація стосується лише громадян російської федерації.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.