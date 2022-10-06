путін підписав указ про приєднання Меркурія, Венери, Марса та Юпітера до росії: жарти на злобу дня

Як можна перемогти українців, котрі висміюють навіть ядерний шантаж?

Четвер, 24 лютого, став страшним днем для мільйонів українців. Російський окупант нахабно вдерся на нашу землю, проте вже котрий місяць отримує гідну відсіч на всіх фронтах. Український народ навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється з ворога, особливо актуальна тема нібито "часткової" мобілізації росіян, яку своїм указом затвердив кривавий диктатор путін.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі, які обов'язково піднімуть настрій всім українцям!

Власник турів до Монголії з росії за лічені дні перетворився на мільярдера…

Фраза: "Та кому ти потрібна з чотирма дітьми?" у росії заграла новими фарбами.

М*скалі скаржаться на кримінальний стан в Україні. Не можливо на хвилинку танк залишити — відразу вкрадуть.

У бункері сидять путін, кадиров, шойгу, лавров і щось дуже активно обговорюють. Заходить Залужний і каже: Вибачте, я вимушений вас перебити…

- Пане шойгу, чому у мобілізаційних списках немає дітей членів уряду та депутатів держдуми? - Ви що, указ не читали? Мобілізація стосується лише громадян російської федерації.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.