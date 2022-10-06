путин подписал указ о присоединении Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера к россии: шутки на злобу дня

Как можно победить украинцев, высмеивающих даже ядерный шантаж?

Четверг, 24 февраля, стал страшным днем для миллионов украинцев. Российский оккупант нагло ворвался на нашу землю, однако уже который месяц получает достойный отпор на всех фронтах. Украинский народ даже в такие трудные времена смело и открыто смеется над врагом, особенно актуальна тема якобы "частичной" мобилизации россиян, которую своим указом утвердил кровавый диктатор путин.

"Телеграф" собрал самые смешные результаты народного творчества из сети, которые обязательно поднимут настроение всем украинцам!

Владелец туров в Монголию из россии за считанные дни превратился в миллиардера…

Фраза: "Да кому ты нужна с четырьмя детьми?" в россии заиграла новыми красками.

М*скали жалуются на криминальное положение в Украине. Невозможно на минутку танк оставить — сразу украдут.

В бункере сидят путин, кадыров, шойгу, лавров и что-то очень активно обсуждают. Заходит Залужный и говорит: Простите, я вынужден вас перебить…

- Господин шойгу, почему в мобилизационных списках нет детей членов правительства и депутатов госдумы? – Вы что, указ не читали? Мобилизация касается только людей российской федерации.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.