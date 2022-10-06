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путин подписал указ о присоединении Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера к россии: шутки на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
путин подписал указ о присоединении Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера к россии: шутки на злобу дня Новость обновлена 06 октября 2022, 10:36

Как можно победить украинцев, высмеивающих даже ядерный шантаж?

Четверг, 24 февраля, стал страшным днем для миллионов украинцев. Российский оккупант нагло ворвался на нашу землю, однако уже который месяц получает достойный отпор на всех фронтах. Украинский народ даже в такие трудные времена смело и открыто смеется над врагом, особенно актуальна тема якобы "частичной" мобилизации россиян, которую своим указом утвердил кровавый диктатор путин.

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#Война #Шутки #Юмор #Анекдоты