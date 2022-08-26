Вовочка играл со спичками и проиграл почти новую дачу..: новые шутки для вашей улыбки
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Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками о Вовочке, которые заставят смеяться до слез.
Мама спрашивает у маленького сына:
— Вовочка, кого бы ты больше всего хотел, брата или сестру?
— Я предпочел бы велосипед, если бы это не очень отразилось на твоей фигуре.
Встреча выпускников школы. Учительница:
— Ну как же ты живёшь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить, всё говорил: "Не знаю" да "Не знаю".
— А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: "Выяснить и доложить".
Дача. Мама выходит на улицу и видит Вовочку, увлечённо запихивающего себе в рот жирного дождевого червяка. Мама кричит:
— Вовочка! Ты что! Нельзя есть червяков.
— Почему?
— Ну, как же, его мамочка вылезет и не сможет найти своего сыночка!
— Не вылезет.
— Почему?
— Я её уже съел.
- Вовочка, так что ты хотел мне сказать?
- Мама, если ты не дашь мне денег на мороженое, то, как только мы войдём в автобус, я стану называть тебя бабушкой!
Приходит Вовочка домой с разодранной шапкой. Мать возмущённо говорит:
— Ну, рассказывай.
— Да, ребята с меня шапку сняли и в футбол ей начали играть.
— А ты где был?
— На воротах стоял.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бывших.