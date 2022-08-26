Укр

Вовочка играл со спичками и проиграл почти новую дачу..: новые шутки для вашей улыбки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вовочка играл со спичками и проиграл почти новую дачу..: новые шутки для вашей улыбки Новость обновлена 26 августа 2022, 09:46

Пускай ваш день будет наполнен только позитивом с нашими свежими шутками

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками о Вовочке, которые заставят смеяться до слез.

Мама спрашивает у маленького сына:

— Вовочка, кого бы ты больше всего хотел, брата или сестру?

— Я предпочел бы велосипед, если бы это не очень отразилось на твоей фигуре.

анекдот о вовочке

Встреча выпускников школы. Учительница:

— Ну как же ты живёшь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить, всё говорил: "Не знаю" да "Не знаю".

— А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: "Выяснить и доложить".

анекдот о вовочке

Дача. Мама выходит на улицу и видит Вовочку, увлечённо запихивающего себе в рот жирного дождевого червяка. Мама кричит:

— Вовочка! Ты что! Нельзя есть червяков.

— Почему?

— Ну, как же, его мамочка вылезет и не сможет найти своего сыночка!

— Не вылезет.

— Почему?

— Я её уже съел.

анекдот о вовочке

- Вовочка, так что ты хотел мне сказать?

- Мама, если ты не дашь мне денег на мороженое, то, как только мы войдём в автобус, я стану называть тебя бабушкой!

анекдот о вовочке

Приходит Вовочка домой с разодранной шапкой. Мать возмущённо говорит:

— Ну, рассказывай.

— Да, ребята с меня шапку сняли и в футбол ей начали играть.

— А ты где был?

— На воротах стоял.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бывших.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты