Володька грав з сірниками і програв майже нову дачу..: нові жарти для вашої посмішки

Зустріч випускників школи. Вчителька:

— Ну, як же ти живеш, Володька? Я пам’ятаю, як ти на жодне запитання не міг толком відповісти, все казав: "Не знаю" та "Не знаю".

— А я й зараз те саме кажу. Але потім додаю: "З’ясувати та доповісти".