Володька грав з сірниками і програв майже нову дачу..: нові жарти для вашої посмішки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 185
Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій з нашими новими жартами про Володьку, які змусять сміятися до сліз.
Мама питає у маленького сина:
— Володька, кого б ти найбільше хотів, брата чи сестру?
— Я вважав би за краще велосипед, якби це не дуже позначилося на твоїй фігурі.
Зустріч випускників школи. Вчителька:
— Ну, як же ти живеш, Володька? Я пам’ятаю, як ти на жодне запитання не міг толком відповісти, все казав: "Не знаю" та "Не знаю".
— А я й зараз те саме кажу. Але потім додаю: "З’ясувати та доповісти".
Дача. Мама виходить надвір і бачить Володьку, який захоплено запихає собі у рот жирного дощового черв’яка. Мама кричить:
- Володько! Ти що! Не можна їсти черв’яків.
- Чому?
- Ну, як же, його матуся вилізе і не зможе знайти свого синочка!
- Не вилізе.
- Чому?
- Я її вже з’їв.
- Володько, то що ти хотів мені сказати?
- Мамо, якщо ти не даси мені грошей на морозиво, то, як тільки ми ввійдемо в автобус, я називатиму тебе бабусею!
Приходить Володька додому з роздертою шапкою. Мати обурено каже:
- Ну, розповідай.
- Так, хлопці з мене шапку зняли та у футбол нею почали грати.
- А ти де був?
- На воротах стояв.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про колишніх.