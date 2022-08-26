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Володька грав з сірниками і програв майже нову дачу..: нові жарти для вашої посмішки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володька грав з сірниками і програв майже нову дачу..: нові жарти для вашої посмішки Новина оновлена 26 серпня 2022, 09:46

Нехай ваш день буде наповнений лише позитивом з нашими свіжими жартами

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій з нашими новими жартами про Володьку, які змусять сміятися до сліз.

Мама питає у маленького сина:

— Володька, кого б ти найбільше хотів, брата чи сестру?

— Я вважав би за краще велосипед, якби це не дуже позначилося на твоїй фігурі.

анекдот про володьку

Зустріч випускників школи. Вчителька:

— Ну, як же ти живеш, Володька? Я пам’ятаю, як ти на жодне запитання не міг толком відповісти, все казав: "Не знаю" та "Не знаю".

— А я й зараз те саме кажу. Але потім додаю: "З’ясувати та доповісти".

анекдот про володьку

Дача. Мама виходить надвір і бачить Володьку, який захоплено запихає собі у рот жирного дощового черв’яка. Мама кричить:

- Володько! Ти що! Не можна їсти черв’яків.

- Чому?

- Ну, як же, його матуся вилізе і не зможе знайти свого синочка!

- Не вилізе.

- Чому?

- Я її вже з’їв.

анекдот про володьку

- Володько, то що ти хотів мені сказати?

- Мамо, якщо ти не даси мені грошей на морозиво, то, як тільки ми ввійдемо в автобус, я називатиму тебе бабусею!

анекдот про володьку

Приходить Володька додому з роздертою шапкою. Мати обурено каже:

- Ну, розповідай.

- Так, хлопці з мене шапку зняли та у футбол нею почали грати.

- А ти де був?

- На воротах стояв.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про колишніх.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти