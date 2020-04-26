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Водії повинні мати антисептик та маску ще наступні два роки

Водії повинні мати антисептик та маску ще наступні два роки
19:35 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Українським водіям, втім, як і всім громадянам України, доведеться користуватися захисними масками, рукавичками і антисептиком ще дуже довго, можливо два роки.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов, коментуючи ситуацію з коронавірусом.

За словами Степанова, хоча карантин в Україні діє до 11 травня, вихід з нього буде дуже довгим. Навіть якщо карантин не продовжать після 11 травня, жителям України все одно доведеться користуватися масками, рукавичками, антисептичними засобами і дотримувати дистанцію між собою.

Можливо, мова йде про два роки. Адже саме стільки українцям доведеться жити в “нових умовах”, як раніше заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином, схоже, що захисні маски, рукавички, антисептик і спиртові серветки назавжди "оселяться" в "бардачках" автомобілів українців. Їздити на власному автомобілі можна, звичайно, без маски, але вона необхідна для відвідування громадських місць. Захисна маска потрібна на парковці або на автостоянці, адже це теж громадські місця. Крім того, спілкуватися з поліцейськими – тільки в масці.

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Що ж стосується антисептика та спиртових серветок, то вони потрібні для дезінфекції машини. Схоже, це потрібно буде робити і після скасування карантину.

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Все по темі:

Маска, Авто, Карантин, Антисептик, Водіям, Коронавірус.
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