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П'ятниця, 01.01.2021
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Оподаткування ФОП з 1 січня: які зміни чекають підприємців (інфографіка)

Оподаткування ФОП з 1 січня: які зміни чекають підприємців (інфографіка)
13:07 Сьогодні Телеграф Фото: mycredit.ua

З 1 січня 2021 року для нас з вами почне працювати Державний бюджет. Рада встигла прийняти його останнього пленарного тижня 15 грудня 2020 року. Зростуть податки для ФОПів. Які вони були та якими стали, розібрався “Телеграф”.

Ми вже писали про підвищення рівнів прожиткового мінімуму та зарплатні. Отже збільшення податків для ФОПів напряму пов’язане з їх ростом вгору. 

ЄСВ - Єдиний соціальний внесок - зросте на 220 грн. З 1 січня він зростає з 1100 гривень до 1320 гривень. Через рік, у грудні 2021 він вже має становити 1430 гривень.

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Але Верховна Рада передбачила податкові канікули аж на цілих півроку! Згідно проєкту закону, який депутати прийняли ще 4 грудня, підприємці звільняються від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку. Але не всі – відпочивати та спати спокійно без сплати податків будуть тільки найменші підприємці, які працюють на І групі спрощеної системи оподаткування. У грудні вони будуть звільнені від сплати 1100 грн ЄСВ та 210,2 грн єдиного податку. 

Також змінюються ліміти по обсягах доходу. 

Облік тепер можна вести на вибір - з 1 січня або електронний, або паперовий. 

Інші податки сильно не змінилися. Тут панує С – «Стабільність». 

Зросте тільки податок на нерухомість і тут теж привіт мінімалці. Сплата за будівлю буде становити не більше 90 гривень за квадратний метр - це 1,5% мінімальної зарплатні. Більш точну величину встановлює сільська, селищна, міська рада або рада ОТГ.

Щодо реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або касові апарати - їх впровадження для частки ФОПів перенесли на рік - до 1 січня 2022 року. Відтермінування спровокував коронавірус. Хоч за це ФОПи II-IV груп можуть подякувати COVID-19. 

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Але такі потурання працюють не для всіх. З 1 січня 2021 року РРО мають завести підприємці зі сфер охорони здоров’я, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів та каміння. Також касові апарати повинні мати ФОПи II-IV груп, у яких дохід вищий за 220 мінімалок - 1,32 мільйона гривень. 

Автор: Олександр Poison Нечай 

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Все по темі:

ФОП, Податки, ЄСВ, Підприємці.

Автор:

Телеграф
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