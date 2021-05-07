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Відклик економіста МВФ з України: що тепер буде з траншем і чи загрожує нам дефолт

Відклик економіста МВФ з України: що тепер буде з траншем і чи загрожує нам дефолт
Оновлено 15:54 Сьогодні Телеграф

З України відкликали старшого економіста Міжнародного валютного фонду (МВФ) Віма Фонтейна. У зону його відповідальності входили фінансовий сектор країни та реформа корпоративного управління. Після відкликання такого фахівця в економічних колах почалися хвилювання і деякі аналітики, а також ряд ЗМІ заговорили про те, що нам можуть не дати черговий кредит від МВФ в серпні-вересні цього року. Крім того, поповзли чутки про стрибок долара.

"Телеграф" з'ясував можливі причини відкликання Віма Фонтейна з його поста і дізнався в експертів - як ця подія може відбитися на курсі гривні.

Чому пішов?

Згідно з оприлюдненою заявою, однією з вимог МВФ від керівництва України була реформа корпоративного управління.

"Ми закликаємо керівництво України забезпечити, щоб критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах ухвалювалися у повній відповідності до основних засад визнаних стандартів корпоративного управління", - говорилося в спільній заяві Європейського Союзу, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації.

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Всі ці п'ять інституцій висловили глибоку стурбованість звільненням Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". На думку наших міжнародних партнерів, воно відбулося незаконно.

Цим звільненням занепокоїлася член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун з партії "Голос". Вона вважає, що зміна глави правління "Нафтогазу" може стати причиною припинення співпраці з МВФ.

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"Уряд дуже неочікувано провів заміну керівника "Нафтогазу"... Це порушує статут Нафтогазу і порушує наші зобов’язання, зокрема перед МВФ, щодо забезпечення незалежності Нафтогазу", - заявила вона на сайті своєї політичної сили.

Але офіційної версії, чому Віма Фонтейна зняли з його українського посту, досі немає.

І що ж тепер буде?

Поки говорити про щось страшне зарано, як і давати якісь песимістичні прогнози теж. Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі, каже, що великі фінансові структури можуть іноді переставляти свої кадри:

"Про повний розрив відносин з МВФ говорити поки рано. Відклик Фонтейна може бути плановою ротацією. Це звичайна практика міжнародних організацій - періодично міняти та переміщати своїх регіональних представників".

А чи буде дефолт або різкий зліт долара?

Дефолт або позамежна інфляція від чергового провалу реформи, швидше за все, не відбудуться. Навіть якщо МВФ не дасть Україні грошей, навряд чи гривня посиплеться зі своїх позицій.

"Водночас, навіть при відсутності програми з МВФ говорити про дефолт України в найближчі роки (як мінімум, кілька років) не можна. Якщо при отриманні нових траншів кредиту МВФ долар до кінця поточного року може коштувати 27,5 грн, то без них він буде дорожче, але не суттєво, близько 28,5 грн", - резюмує Вадим Іосуб.

І що в результаті МВФ?

На цей час МВФ веде переговори з Україною і поки притримує другий транш - загальна сума кредиту Україні майже $5 млрд, уже встигли видати $ 2,1 млрд. Представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс заявив 6 травня на брифінгу у Вашингтоні, що "дискусії тривають".

Він додав, що від України, крім реформи корпоративного управління МВФ чекає на зміцнення незалежного статусу НБУ, гнучкий обмінний курс, фіскальну стабільність і, звичайно ж, боротьбу з корупцією.

Відповідно до джерела "Інтерфакс-Україна" основними проблемами, які гальмують наступний транш, є: закон про Вищу раду правосуддя, поправки в закон про роботу НБУ і взагалі банків, бюджет-2022, аудит антиковідного фонду. Крім того, МВФ стурбований втручанням в роботу НАБУ і САП.

Відзначимо, що другий транш за новим кредитом від Міжнародного валютного фонду ми повинні були отримати в червні цього року. Тепер, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, він швидше за все пройде у вересні 2021 року. Але це не точно.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Все по темі:

МВФ, Дефолт, Транш, Україна, Вадим Іосуб.
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