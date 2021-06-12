Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль готовий скористатися позитивним для країни досвідом розгляду газових справ з «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі у 2017-2019 роках і знову вимагати від російської сторони грошової компенсації.

У коментарі «РБК-Україна» глава уряду підкреслив, що це може статися якщо російська сторона відмовиться здійснювати транзит газу через Україну після початку експлуатації «Північного потоку-2». А сума позову може скласти близько 20 млрд долл. США.

Треба сказати, що побоювання глави Кабміну зовсім небезпідставні - Україна дійсно може втратити доходи від транзиту, але ось як це вплине на споживачів - думки експертів розійшлися.

Провал-2020

Як би не складалися зовнішньополітичні відносини між Україною і Росією, українська газотранспортна система справно здійснювала транзит російського природного газу в Європу, звідки закуповувалося «блакитне паливо» для українських потреб.

Так, з 62,2 млрд. кубометрів природного газу у 2014 році транзит виріс до 93,5 млрд. у 2017 році, після чого почав падати - 86,8 млрд. куб. м. у 2018 році, з ростом до 89,6 млрд. куб. м. за підсумками 2019 року. Паралельно російська сторона нарощувала газовий транзит в обхід України, тим самим знижуючи доходи НАК на транзитному російському газі, що складали в кращі роки до 3 мільярдів доларів США.

Оскільки у 2019 році було розпочато процес анбандлінга - відділення діяльності з транзиту газу, зосередженої в компанії ТОВ «Оператор ГТС України», 30 грудня 2019 року було укладено договір між НАК «Нафтогаз Україна» і ПАТ «Газпром», згідно з яким російська сторона взяла на себе зобов'язання здійснити транзит по українській ГТС 65 млрд. куб. м. у 2020 році й по 40 млрд. куб. м. у 2021-2024 роках. Однак на ділі «Газпром» надав для транзиту лише 55,8 млрд. куб. м. природного газу.

Зниження постачання, виведення в окрему структуру ТОВ «Оператор ГТС України», яка до цього входила до складу «Нафтогазу», стало одним з факторів фінансового результату підприємства у вигляді 19 млрд. грн. збитків минулого року замість 2,6 млрд грн. прибутку в 2019 році.

Крім того, вже взимку 2021 року «Газпром» періодично знижував прокачування газу через українську ГТС із 109,6 млн кубометрів середньодобово до 94 і навіть 88 млн кубометрів.

Ще у своєму квітневому звіті за 2020 рік «Нафтогаз» відзначав небезпеку зниження ролі України як транзитної країни, розраховуючи на посилення санкцій відносно РФ за агресію на сході України, анексію Криму і блокування будівництва «Північного потоку-2».

Втім, як повідомляв «Телеграф», Адміністрація президента США раніше звернулася до Конгресу США з пропозицією зняти санкції проти будівництва важливого для Росії трубопроводу «Північний Потік-2».

Заощадимо «на трубі» або заплатимо за газ в 1,5 рази дорожче?

Як ситуація навколо можливого припинення транзиту газу через Україну відіб'ється на споживачах, існують різні думки.

Так, генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook стверджує, що 80% доходів компанії надходить від міжнародної діяльності, тобто транзиту газу. Частка ж ТОВ в тарифі на газ для населення становить лише 23 копійки і в компанії постараються зробити все, щоб ця частка не росла навіть у разі припинення транзиту російського газу.

Разом з тим як стверджує Макогон в інтерв'ю «Енергобізнес», «Оператор ГТС України» готовий до роботи в нових умовах можливого припинення транзиту російського газу, є розуміння того як слід працювати в найближчі 10 років для того, щоб зберегти ГТС. А зниження транзиту може навіть допомогти позбутися від надлишкових потужностей і заощадити на витратах.

З ним згоден економічний експерт Олександр Охріменко, який стверджує, що транзит російського газу і тарифи на газ для населення в Україні вже давно ніяк не пов'язані.

«За часів Кучми і Януковича існував міф, що дешевий тариф дозволяє нам отримувати від Росії дешевий газ для потреб населення якщо не вистачає свого. На ділі ж це давно не так і транзит з цінами для споживачів ніяк не пов'язаний. Швидше за транзит - це добре для операторів ГТС, які мають можливість не тільки заробляти гроші для компанії, але і виводити їх з обороту для себе особисто за допомогою різних корупційних схем », - говорить співрозмовник «Телеграфа».

Також експерт згоден, що припинення транзиту не «уб'є» українську ГТС, а лише її якимось чином змінить, спонукавши «жити за коштами» - з 3 млрд дол. в рік в кращі роки до менш як 1 млрд дол., які Україна отримає за підсумками 2021 року.

«Не буде грошей на утримання зайвих потужностей - їх скоротять і заощадять на цьому, не потрібно буде купувати у РФ природний газ для підтримки тиску при транзиті газу з постійними суперечками хто за нього повинен платити і багато іншого », - вважає Охріменко.

Економічний експерт Олексій Кущ вважає, що зниження транзиту, розпочате РФ ще в 1999 році з будівництва трубопроводу «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу, в результаті знищить потенціал ГТС України як країни-транзитера природного газу.

«Що стосується наслідків, то до 2024 р. Росія буде зберігати 40 млрд кубометрів транзиту. Поки що вони потрібні й Росії. "Північний потік-2" ще не запущено, і він не відразу вийде на проектну потужність. У 2021-2022 рр. на 40 млрд ГТС будуть завантажувати. Потім обсяги будуть падати. З 2024 р транзит впаде до 20-30 млрд кубометрів. Основні контракти Росія буде закривати шляхом обхідних газопроводів, пікові навантаження буде покривати через СПГ і газові сховища в Європі. Українська ГТС перетвориться на пам'ятник політичному божевіллю», - пише експерт на своїй сторінці в Facebook.

На думку експерта, після 2024 року транзит впаде настільки, що коштів з його оплати може не вистачити на утримання ГТС і його доведеться дотувати коштом держбюджету. Що до споживачів, то на них це може відбитися тим, що Україні доведеться вже не називати газ «європейським», а дійсно купувати його в Європі, що з урахуванням ціни, витрат на транспортування буде приблизно в 1,5 рази дорожче, ніж зараз.

«Відповідно, зростуть і тарифи», - резюмує експерт.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу" висловив упевненість, що ряд європейських країн залежать від української ГТС, а це, за його словами, дозволить зберегти транзит газу через нашу країну.