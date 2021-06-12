Скачать
Субота, 12.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Меркель зібралася особисто вирішити з Байденом важливе питання по Україні - ЗМІ
Меркель зібралася особисто вирішити з Байденом важливе питання по Україні - ЗМІ
Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах

Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
13:42 Сьогодні Телеграф

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль готовий скористатися позитивним для країни досвідом розгляду газових справ з «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі у 2017-2019 роках і знову вимагати від російської сторони грошової компенсації.

У коментарі «РБК-Україна» глава уряду підкреслив, що це може статися якщо російська сторона відмовиться здійснювати транзит газу через Україну після початку експлуатації «Північного потоку-2». А сума позову може скласти близько 20 млрд долл. США.

Треба сказати, що побоювання глави Кабміну зовсім небезпідставні - Україна дійсно може втратити доходи від транзиту, але ось як це вплине на споживачів - думки експертів розійшлися.

Провал-2020

Як би не складалися зовнішньополітичні відносини між Україною і Росією, українська газотранспортна система справно здійснювала транзит російського природного газу в Європу, звідки закуповувалося «блакитне паливо» для українських потреб.

Так, з 62,2 млрд. кубометрів природного газу у 2014 році транзит виріс до 93,5 млрд. у 2017 році, після чого почав падати - 86,8 млрд. куб. м. у 2018 році, з ростом до 89,6 млрд. куб. м. за підсумками 2019 року. Паралельно російська сторона нарощувала газовий транзит в обхід України, тим самим знижуючи доходи НАК на транзитному російському газі, що складали в кращі роки до 3 мільярдів доларів США.

Оскільки у 2019 році було розпочато процес анбандлінга - відділення діяльності з транзиту газу, зосередженої в компанії ТОВ «Оператор ГТС України», 30 грудня 2019 року було укладено договір між НАК «Нафтогаз Україна» і ПАТ «Газпром», згідно з яким російська сторона взяла на себе зобов'язання здійснити транзит по українській ГТС 65 млрд. куб. м. у 2020 році й по 40 млрд. куб. м. у 2021-2024 роках. Однак на ділі «Газпром» надав для транзиту лише 55,8 млрд. куб. м. природного газу.

Зниження постачання, виведення в окрему структуру ТОВ «Оператор ГТС України», яка до цього входила до складу «Нафтогазу», стало одним з факторів фінансового результату підприємства у вигляді 19 млрд. грн. збитків минулого року замість 2,6 млрд грн. прибутку в 2019 році.

Крім того, вже взимку 2021 року «Газпром» періодично знижував прокачування газу через українську ГТС із 109,6 млн кубометрів середньодобово до 94 і навіть 88 млн кубометрів.

Ще у своєму квітневому звіті за 2020 рік «Нафтогаз» відзначав небезпеку зниження ролі України як транзитної країни, розраховуючи на посилення санкцій відносно РФ за агресію на сході України, анексію Криму і блокування будівництва «Північного потоку-2».

Втім, як повідомляв «Телеграф», Адміністрація президента США раніше звернулася до Конгресу США з пропозицією зняти санкції проти будівництва важливого для Росії трубопроводу «Північний Потік-2».

Заощадимо «на трубі» або заплатимо за газ в 1,5 рази дорожче?

Як ситуація навколо можливого припинення транзиту газу через Україну відіб'ється на споживачах, існують різні думки.

Так, генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook стверджує, що 80% доходів компанії надходить від міжнародної діяльності, тобто транзиту газу. Частка ж ТОВ в тарифі на газ для населення становить лише 23 копійки і в компанії постараються зробити все, щоб ця частка не росла навіть у разі припинення транзиту російського газу.

Разом з тим як стверджує Макогон в інтерв'ю «Енергобізнес», «Оператор ГТС України» готовий до роботи в нових умовах можливого припинення транзиту російського газу, є розуміння того як слід працювати в найближчі 10 років для того, щоб зберегти ГТС. А зниження транзиту може навіть допомогти позбутися від надлишкових потужностей і заощадити на витратах.

З ним згоден економічний експерт Олександр Охріменко, який стверджує, що транзит російського газу і тарифи на газ для населення в Україні вже давно ніяк не пов'язані.

«За часів Кучми і Януковича існував міф, що дешевий тариф дозволяє нам отримувати від Росії дешевий газ для потреб населення якщо не вистачає свого. На ділі ж це давно не так і транзит з цінами для споживачів ніяк не пов'язаний. Швидше за транзит - це добре для операторів ГТС, які мають можливість не тільки заробляти гроші для компанії, але і виводити їх з обороту для себе особисто за допомогою різних корупційних схем », - говорить співрозмовник «Телеграфа».

Також експерт згоден, що припинення транзиту не «уб'є» українську ГТС, а лише її якимось чином змінить, спонукавши «жити за коштами» - з 3 млрд дол. в рік в кращі роки до менш як 1 млрд дол., які Україна отримає за підсумками 2021 року.

«Не буде грошей на утримання зайвих потужностей - їх скоротять і заощадять на цьому, не потрібно буде купувати у РФ природний газ для підтримки тиску при транзиті газу з постійними суперечками хто за нього повинен платити і багато іншого », - вважає Охріменко.

Економічний експерт Олексій Кущ вважає, що зниження транзиту, розпочате РФ ще в 1999 році з будівництва трубопроводу «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу, в результаті знищить потенціал ГТС України як країни-транзитера природного газу.

«Що стосується наслідків, то до 2024 р. Росія буде зберігати 40 млрд кубометрів транзиту. Поки що вони потрібні й Росії. "Північний потік-2" ще не запущено, і він не відразу вийде на проектну потужність. У 2021-2022 рр. на 40 млрд ГТС будуть завантажувати. Потім обсяги будуть падати. З 2024 р транзит впаде до 20-30 млрд кубометрів. Основні контракти Росія буде закривати шляхом обхідних газопроводів, пікові навантаження буде покривати через СПГ і газові сховища в Європі. Українська ГТС перетвориться на пам'ятник політичному божевіллю», - пише експерт на своїй сторінці в Facebook.

На думку експерта, після 2024 року транзит впаде настільки, що коштів з його оплати може не вистачити на утримання ГТС і його доведеться дотувати коштом держбюджету. Що до споживачів, то на них це може відбитися тим, що Україні доведеться вже не називати газ «європейським», а дійсно купувати його в Європі, що з урахуванням ціни, витрат на транспортування буде приблизно в 1,5 рази дорожче, ніж зараз.

«Відповідно, зростуть і тарифи», - резюмує експерт.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу" висловив упевненість, що ряд європейських країн залежать від української ГТС, а це, за його словами, дозволить зберегти транзит газу через нашу країну.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Микита Синицін
Автор: Микита Синицін
Перегляди: 65

Все по темі:

Газ, ГТС, Росія, Транзит газу, Україна, Сергій Макогон, Олексій Кущ, Північний Поток-2, Олександр Охрименко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
02 Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
03 Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
04 Байден готує Путіну жорстку зустріч: що Time пише про саміт в Женеві
05 Мстиві, гучні і усміхнені: прикольні картинки і меми з котами за тиждень (фото, відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Торт зі шпинатним бісквітом: простий рецепт, який точно сподобається
Торт зі шпинатним бісквітом: простий рецепт, який точно сподобається
Уламки розкидало по всій вулиці: на Львівщині у страшній аварії загинув 13-річний скутерист (фото, відео)
Уламки розкидало по всій вулиці: на Львівщині у страшній аварії загинув 13-річний скутерист (фото, відео)
Євро опустився нижче психологічної позначки: курс валют в Україні 11 червня
Євро опустився нижче психологічної позначки: курс валют в Україні 11 червня
Яке свято 12 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 12 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся