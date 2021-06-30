В Україні оновили ціни на газ: скільки платитимемо за "блакитне паливо" в липні

Ціна на газ в липні

Українцям за газ платити доведеться більше. У порівнянні з першим місяцем літа в липні газ подорожчає. Найвища ціна - 15,5 грн за куб від компанії TAS Energy. Найнижча ціна на газ за липень - відразу у декількох постачальників - 7,99 грн за куб. Таку місячну ставку пропонують у великих містах країни компанії-постачальники Львівгаз збут, Київгаз збут, Харківгаз збут і ряд інших.

Про те, що щомісячна ціна за газ зросла через сезонні чинники повідомляє Газправда. Серед причин називають високий попит, маленькі запаси в сховищах і зловживання російського Газпрому.

Вартість газу в липні від 7,99 до 15,5 грн - це ціна саме за "блакитне паливо", без урахування вартості доставки, яку кожен постачальник розраховує окремо.

Річні тарифи на газ

В цілому по Україні річна вартість газу не змінилася. В рамках тарифів на рік від газових компаній ціна варіюється від 7,8 до 13,5 грн за куб. Найвищі річні ціни на газ заявили в Чернівецькій, Житомирській та Херсонській обласних енергопостачальних компаніях.

Річна вартість є базовою до квітня 2022 року. Вона, зазвичай, нижче ніж щомісячна. Якість і наповнення послуги при цьому залишається тим самим.

Ціни на липень

Варто відзначити, що ряд постачальників припиняють роботу. В цьому випадку користувачів переводять на ПОН від "Нафтогаз України" - Постачальника останньої надії. В українців є 60 днів, щоб знайти нового постачальника.

На відміну від ціни на газ в липні вартість електроенергії не виросла, а у багатьох українців додалася можливість заробити завдяки відкриттю ринку землі.