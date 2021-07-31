"Війна не програна": Вітренко розповів, як Україна може блокувати "Північний потік 2"

Незважаючи на те, що російський газопровід "Північний потік 2", швидше за все, буде добудований, в "Нафтогазі" не залишають надій на те, що працювати він не буде.

Такими думками поділився глава правління компанії Юрій Вітренко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Програна битва, але не програна війна. І наша війна проти "Північного потоку-2" триває", - сказав він.

Він зазначив, що газопровід буде добудований, проте не факт, що запрацює.

За його словами, для України зараз важливо щоб газ не йшов через "Північний потік 2" і Київ працює над тим, щоб він не був сертифікований.

Для цього, каже Вітренко, необхідно довести, що газопровід знаходиться під контролем "Газпрому" і російського президента Володимира Путіна. Це необхідно, оскільки закони ЄС забороняють одній особі або групі осіб тримати під контролем видобуток і поставку газу.

Він вказав, що це ж було прописано в спільній заяві США і Німеччини.

"Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет був застосований і по букві закону, і по духу закону", - додав Вітренко.

Як повідомлялося раніше, в США група сенаторів-республіканців зажадали від адміністрації президента Джо Байдена посилити санкції проти "Північного потоку 2".