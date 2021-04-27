В Україні подешевшав газ для населення: якими будуть ціни на найближчий рік (інфографіка)

З кінця квітня 2021-го газові оператори України почали озвучувати свої нові ціни для населення. Вартість "блакитного палива" поки більш-менш стабільна. Одним з перших оприлюднило свій річний тариф ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Він становить 7,96 грн/куб. м. "Телеграф" з’ясував, які по країні ще будуть тарифи на газ.

Ціна на газ

Станом на ранок 26 квітня ще не всі газопостачальні компанії опублікували ціни. Але це вже встигли зробити 53 компанії. Ці цінові позиції фіксовані.

Нагадаємо, що українців на нові ціни переведуть автоматично. Ніяких додаткових документів збирати не потрібно. Так говорить НКРЕКП - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Для користувачів пільг та субсидій знижки залишаються.

Наразі найнижча ціна на газ становить 7,88 грн/куб. м. Її пропонують дві компанії: ДП "Евода трейд" та КП "Луцькводоканал". На копійку дорожче - 7,89 грн йдуть ТОВ "Черкасигаз збут" та ТОВ "Уманьгаз збут".

За ціною у 7,98 користуватися газом пропонують ТОВ "Волиньелектрозбут" та ТОВ "Закарпаття Енергозбут".

Встановлених раніше 7,99 грн/куб. м дотримується один з найбільших газопостачальників - компанія "Йе Енергія" та ще майже 20 компаній від бренду "Твій Газзбут", який належить Дмитру Фірташу. В рамках тарифу "Твій газ місячний" вони встановили таку саме ціну.

Надвисокі річні тарифи у ТОВ "Маргаз" - 12,58 грн/куб.м та ТОВ "Азовгаз" - відповідно 12,9 грн/куб.м.

Отже, з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 українці будуть платити за наступними тарифами:

Ціни вказуються без вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на транспортування газу.

Річний тариф ще може змінюватись, однак лише в сторону зниження. Платити за газ потрібно до 25 числа кожного місяця. Переплат новий тариф не передбачає.

Кожен клієнт зможе перейти з річного тарифного плану на будь-який інший, а також змінити постачальника.