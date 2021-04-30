Тарифи мобільних операторів з безлімітним інтернетом: плюси, мінуси, підводні камені

Днями у Facebook з’явилися одразу дві публікації, в яких автори скаржились на послуги тарифу з безлімітним інтернетом від мобільного оператора "Київстар". Користувачі соцмережі запевняють: оператор обмежує швидкість трафіку з якихось незрозумілих підстав.

"Дорогий Kyivstar, я маю од Тебе тариф, який пропонує безлімітний інтернет. Учора, 26 квітня, я не дивився футбол, не слухав Спотіфай і взагалі майже не користувався Твоїм інтернетом. Чому Ти вирішив надвечір, що я користуюся за 235 грн Твоїм інтернетом несправедливо?", - написав житель Києва Андрій Бондар на своїй сторінці.

З такою самою ситуацією зіштовхнулась ще одна жителька столиці Вікторія Чирва: "Виявляється, в жодному договорі це не прописано, а просто у них (у Київстара, - ред.) є така собі політика справедливого користування, згідно з якою я можу використати певну кількість мегабайт (про це я теж ніколи не чула), а все, що зверху – або з черепашою швидкістю, або за додаткові гроші. Але ж панове, якщо ми говоримо про справедливе користування, компенсуйте мені ті місяці, які я майже не використовувала свої мегабайти".

Дійсно, є така "політика". З нею можна ознайомитись за цим посиланням. І справді, в описанні тарифу на сайті оператора ви ніде не знайдете таку ремарку про швидкість.

"Київстар" на обурення двох своїх користувачів відповів наступне: "Розумію ваше занепокоєння, і хочу підказати, що швидкість інтернету не є умовою тарифу, а ось безліміт - так, і він у вас є. А «Політика справедливого користування мережевими ресурсами" не порушує жодних норм законодавства і допомагає уникнути перевантажень мережі. Для перевірки варіантів вирішення ситуації, будь ласка, напишіть нам в приватні повідомлення".

За детальними роз'ясненнями ми звернулися до оператора "Київстар", де нам розповіли, що швидкість і дійсно знижується після використання певної кількості мегабайт.

"Якщо ви використовуєте 40 тисяч мегабайтів, то за правилами справедливого користування у вас вводиться обмеження по швидкості - 0,8 мегабіта. Таке обмеження швидкості є у всіх операторів (насправді - ні - Авт.). Щоб поновити швидкість потрібно буде увімкнути турбокнопку. Треба відправити 10 гривень на 1000 мегабайтів. Поки не закінчиться місяць, тариф поновити неможливо", - пояснили у "Київстарі".

У Lifecell умови трошки кращі й оператор одразу каже про обмеження швидкості після певної витрати гігабайтів.

"Є тарифний план "Вільний Лайф", на ньому у нас дається 50 гігабайтів на максимальній швидкості, далі безлімітний інтернет на швидкості до 1 мегабіта в секунду. Або тарифний план "Платинум Лайф", там вже 150 гігабайтів і після їх витрати швидкість теж падає до 1 мегабіта в секунду. Щоб оновити швидкість, вам потрібно оновити тарифний план, тобто заплатити раніше всю суму на місяць", - кажуть у Lifecell.

У "Vodafone Україна" є приблизно такі ж саме умови, як і у двох його конкурентів, але все ж таки є безлім:

"Є тарифний план, який називається SuperNet Unlim. На максимальній швидкості ми надаємо тільки 40 гігабайтів. Це обмеження можна зняти додатковими гігабайтами. Кожен новий 1 гігабайт буде коштувати 10 гривень. Можна перейти на контракт. Тоді у вас буде повністю безлімітний інтернет за фіксовану плату раз на місяць", - розповіли "Телеграфу" у "Водафоні".

Отже, перед тим, як підключати будь-які розрекламовані тарифи, варто подзвонити оператору та наполягти на роз’ясненні підводного каміння. Прислів'я про безплатний сир най стане в пригоді під час під’єднання до нових умов мобільного зв’язку.