Шахраї обдурюють українців, пропонуючи роботу: як працює схема

В Україні вже декілька років існують шахраї, які пропонують влаштуватись на гарну роботу, але для цього нібито треба пройти підготовчі курси. Після них будь-хто нібито може стати помічником керівника, керівником, адміністратором та, навіть, економістом. У всіх охочих так змінити своє життя буде гідна зарплатня, світле майбутнє та сталий розвиток.
Здобувача на посаду запрошують до контори, де не має жодних розпізнавальних знаків. Зазвичай на всі такі бесіди людину запрошують з 10:30 до 17:00. В офісі є привітний адміністратор, на співбесіди приходять різні люди. Але назви відділів або фірми ви ніде не побачите.
Максимум, що може бути - командні фото з корпоративних ігор у футбол або, наприклад, боулінг. Так, за словами свідків, оформлюють офіси в Луцьку. Але ця "роботодавча мережа" розповсюджена по всій Україні і працює всюди за однаковим механізмом.
Офіси вони орендують в центрі, старому центрі та біля центру.
Харків’янин Андрій Петренко сходив на таку співбесіду та розповів "Телеграфу" свою історію. А ми порівняли її з тим, що розповіло видання "Волинські новини" з Луцьку.
Видання каже, що "назва компанії не згадується жодного разу, а напрямки її діяльності за останніх два роки оголошувались найрізноманітнішими - і текстиль, і медична продукція, і побутова хімія, і продукти". Цю інформацію підтверджує наш герой:
"Вони дуже побіжно розповіли чим займаються та чим буду займатися я, якщо візьмуть на роботу. Жодної назви та імен людей теж не називали".
Після співбесіди потенційний роботодавець обіцяє передзвонити з 19:00 до 21:00. Цей регламент діє на обидва краї України.
"Дійсно, вони передзвонили в зазначений час та сказали, що мене прийнято на стажування", - каже Андрій. Теж саме розповідають "Волинські новини".
У обох офісах відсутні розпізнавальні знаки, однак вже за дверима висять таблички з забороною.
"На місці, в офісі не має жодної вивіски, жодних прізвищ. Крім цифр на кабінетах, в офісах є тільки написи "заборонена фото- та відеозйомка", "заборонено користуватися мобільним телефоном", - додає Андрій Петренко.
В перспективі вам пропонують, ну дуже гарну роботу, бо настільки різноманітна діяльність дозволить заробляти багато. Навіть, тому, хто без освіти перекваліфікувався в економіста за допомогою курсів "контори".
Вам призначать стажування, на яке ви візьмете стандартний набір з зошита, ручки, бейджика, може теки з документами, може просто документів та своє фото. Далі будуть лекції ні про що, але з елементами НЛП (нейролінгвістичне програмування - психологічний інструмент, який дозволяє впливати на людей за допомогою мовлення - Авт.). Після цього запросять поїхати на семінар в інше місто власним коштом, придбати там книгу, палітурку з інструкцією подальших дій, каталог продукції та купити саму продукцію на кругленьку суму. Тільки після такого кроку ви нібито зможете працювати в "фірмі" на певній посаді.
Андрій Петренко зміг дізнатися від своїх роботодавців назву підприємства, але на інші питання відповіді так і не отримав:
"Я все-таки вибив у них, як називається їх ФОП та пробив його в гуглі. Я запитав у того, хто мене хоче найняти, яка група ФОП в плані грошового обороту, тобто який в них має бути максимальний прибуток. Вони так і не змогли сказати та відправили мене до регіонального керівника".
ФОП з такою назвою дійсно існує та займається він діяльністю посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
В мережі є декілька історій, що жодної високооплачуваної роботи таким пошуковцям не надали. Компанії в Луцьку та Харкові можливо працюють за схожими схемами.
З точки зору закону - з ними неможливо щось зробити. Лишається тільки єдиний вихід - попереджати. Всім, хто зіштовхується з подібними схемами, краще буде обходити їх стороною та не витрачати марно власні гроші та час. Отже, "Телеграф" нагадує - попереджений значить озброєний.