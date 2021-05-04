Шахраї обдурюють українців, пропонуючи роботу: як працює схема

В Україні вже декілька років існують шахраї, які пропонують влаштуватись на гарну роботу, але для цього нібито треба пройти підготовчі курси. Після них будь-хто нібито може стати помічником керівника, керівником, адміністратором та, навіть, економістом. У всіх охочих так змінити своє життя буде гідна зарплатня, світле майбутнє та сталий розвиток.

Спочатку треба прийти в офіс

Здобувача на посаду запрошують до контори, де не має жодних розпізнавальних знаків. Зазвичай на всі такі бесіди людину запрошують з 10:30 до 17:00. В офісі є привітний адміністратор, на співбесіди приходять різні люди. Але назви відділів або фірми ви ніде не побачите.

Максимум, що може бути - командні фото з корпоративних ігор у футбол або, наприклад, боулінг. Так, за словами свідків, оформлюють офіси в Луцьку. Але ця "роботодавча мережа" розповсюджена по всій Україні і працює всюди за однаковим механізмом.

Офіси вони орендують в центрі, старому центрі та біля центру.

Харків’янин Андрій Петренко сходив на таку співбесіду та розповів "Телеграфу" свою історію. А ми порівняли її з тим, що розповіло видання "Волинські новини" з Луцьку.

Видання каже, що "назва компанії не згадується жодного разу, а напрямки її діяльності за останніх два роки оголошувались найрізноманітнішими - і текстиль, і медична продукція, і побутова хімія, і продукти". Цю інформацію підтверджує наш герой:

"Вони дуже побіжно розповіли чим займаються та чим буду займатися я, якщо візьмуть на роботу. Жодної назви та імен людей теж не називали".

Після співбесіди потенційний роботодавець обіцяє передзвонити з 19:00 до 21:00. Цей регламент діє на обидва краї України.

"Дійсно, вони передзвонили в зазначений час та сказали, що мене прийнято на стажування", - каже Андрій. Теж саме розповідають "Волинські новини".

У обох офісах відсутні розпізнавальні знаки, однак вже за дверима висять таблички з забороною.

"На місці, в офісі не має жодної вивіски, жодних прізвищ. Крім цифр на кабінетах, в офісах є тільки написи "заборонена фото- та відеозйомка", "заборонено користуватися мобільним телефоном", - додає Андрій Петренко.

В перспективі вам пропонують, ну дуже гарну роботу, бо настільки різноманітна діяльність дозволить заробляти багато. Навіть, тому, хто без освіти перекваліфікувався в економіста за допомогою курсів "контори".

Але це не точно

Вам призначать стажування, на яке ви візьмете стандартний набір з зошита, ручки, бейджика, може теки з документами, може просто документів та своє фото. Далі будуть лекції ні про що, але з елементами НЛП (нейролінгвістичне програмування - психологічний інструмент, який дозволяє впливати на людей за допомогою мовлення - Авт.). Після цього запросять поїхати на семінар в інше місто власним коштом, придбати там книгу, палітурку з інструкцією подальших дій, каталог продукції та купити саму продукцію на кругленьку суму. Тільки після такого кроку ви нібито зможете працювати в "фірмі" на певній посаді.

Андрій Петренко зміг дізнатися від своїх роботодавців назву підприємства, але на інші питання відповіді так і не отримав:

"Я все-таки вибив у них, як називається їх ФОП та пробив його в гуглі. Я запитав у того, хто мене хоче найняти, яка група ФОП в плані грошового обороту, тобто який в них має бути максимальний прибуток. Вони так і не змогли сказати та відправили мене до регіонального керівника".

ФОП з такою назвою дійсно існує та займається він діяльністю посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Що далі?

В мережі є декілька історій, що жодної високооплачуваної роботи таким пошуковцям не надали. Компанії в Луцьку та Харкові можливо працюють за схожими схемами.

З точки зору закону - з ними неможливо щось зробити. Лишається тільки єдиний вихід - попереджати. Всім, хто зіштовхується з подібними схемами, краще буде обходити їх стороною та не витрачати марно власні гроші та час. Отже, "Телеграф" нагадує - попереджений значить озброєний.