"Навіщо лякати країну пустими АЗС?" або що коїться з цінами на бензин

Наприкінці минулого тижня Кабінет Міністрів України встановив обмеження на ріст цін на пальне. Вже з вихідних мережі великих заправок України припинили продаж бензину преміум-класу. На гарячих лініях АЗС кажуть, що пальне є, а по факту воно не продається. Це пов’язане з тим, що обмеження на ціну преміум бензину, яку запровадив Кабмін, нижче за реальну ціну продажу.

З понеділка, 17 травня, Мінекономіки почало "давати задню" та опублікувало "Роз’яснення щодо встановлення максимальної торговельної надбавки на бензини автомобільні та дизельне паливо".

Що коїться зараз з преміальним пальним?

Простою мовою Мінекономіки каже про те, що обмеження надбавки не розповсюджується на найякісніший, так званий "євробензин", бо він є брендованим, а це вже торгова марка, або товарний знак.

"Вимоги до автомобільних бензинів та дизельного палива, у тому числі щодо їх позначення (маркування), визначено Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 927, відповідно до якого позначення (маркування) "брендового преміального" пального з покращеними показниками якості може включати торгову марку (товарний знак).

Таким чином, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум-сегменту за вищою ціною ніж соціально значуще пальне", - написано в роз’ясненні Кабміну.

На таку заяву вже відреагували як економічні експерти, так і прості українці.

Киянин Юрій Марцинчік у коментарі до роз’яснення Кабміну поцікавився, чи вміє уряд думати на крок вперед, бо тепер ціни можна буде підвищувати за іншим принципом.

"О так, відмінно - тепер на заправках буде тільки преміальне паливо по 35 грн/літр, а "звичайне" або зникне, або раптом теж стане брендованим, по 33 грн/літр", - написав він.

Колишній в.о. міністра економіки України Павло Кухта поставив під сумнів останнє роз’яснення Мінекономіки. Він зазначив, що у зміні свого рішення відомство посилається на Технічний регламент - постанова КМУ 927 від 1 серпня 2013 року.

"На жаль, в Технічному регламенті нічого про "брендове преміальне" пальне не сказано. Сказано лише, що позначення палива може включати торгову марку. В постанові Кабміну 341 від 22 квітня 2020, на підставі якої введене регулювання цін, так само чорним по білому написано, що вона стосується бензинів марки А-92 та А-95 і дизельного палива. Без розділення на преміальні та не преміальні", - відмічає Кухта.

Що коїться зі звичайним пальним?

Павло Кухта теж, як і коментатори роз’яснення від Мінекономіки припустив, що тепер автозаправляльні станції можуть просто зробити все своє пальне преміум-класу та продовжити підвищувати на нього ціни.

"Я вже мовчу, що якщо вводиться регулювання цін на непреміальне пальне, а різниця між преміальним та непреміальним невизначена, то бізнес тоді, за логікою, може просто забрендувати все пальне і продавати як преміальне без обмежень. Навіщо тоді взагалі вводити регулювання цін і на рівному місці всю країну лякати пустими АЗС?", - пише Кухта.

Але це не єдина схема, яка може привести до змін на ринку пального в Україні. Продаж звичайного пального на сертифікованих АЗС може впасти завдяки "чорним заправкам", про що і попереджав "Телеграф".

"Не маючи якогось конструктиву, реалізація ініціативи Мінекономіки буде додатково стимулювати розвиток нелегального ринку, який вже досяг безпрецедентних масштабів. І якщо сьогодні продаж фальсифікованого палива з міні-НПЗ і нафтобаз, а також масові порушення касової дисципліни переважно фіксуються на станціях нижнього цінового сегмента, то обмеження в ціноутворенні змусять сумлінних гравців також вдатися до даної практики. Це своєю чергою збільшить втрати держбюджету внаслідок махінацій на ринку нафтопродуктів, які у 2021 році очікуються в обсязі не менше 22 млрд грн", - розповідали в консалтинговій групі "А-95".

"Телеграф" вже писав, що зараз на торгівлі підробленим паливом продавці "чорного ринку" отримують від 3 до 12 грн чистого прибутку з кожного літра. По регіонах України існує багато таких примарних заправок. Цей факт підтверджують не тільки місцеві жителі майже всіх областей, а й наші кореспонденти, які їздять країною.

Своєю чергою великі АЗС з продажу пального почали урізати свої знижки. Так мережа автозаправних комплексів "ОККО" скоротила свої бонусні програми. Голова громадської ради при Дарницькій РДА Геннадій Сінцов підтвердив цей факт.

"Бензин на ОККО був по 31,99 грн, давали 2,5 грн бонусів. Зараз 30,22 дають 0,5 грн бонусів", - написав Сінцов та додав скрін розрахунків по бонусах.

А вихід є?

Насправді можна іти іншим шляхом та залучити інші інструменти для контролю за цінами на пальне. Павло Кухта каже про декілька виходів з положення:

"По нормальному, якщо уряд боїться зростання цін, треба було б провести швидкі консультації з виробниками та зрозуміти їхнє ціноутворення станом на зараз. Потім підписати меморандум про добровільне обмеження торгівельних надбавок у розумних межах. Якщо вже зовсім страшно, можна таки запровадити тимчасово (тільки чітко обмежено в часі, а не на весь карантин) адміністративне обмеження торгівельних надбавок. Але десь відсотків на 20 вище за ринкові ціни (щоб не заважати ринку нормально працювати) і суто з метою запобігти спекуляціям, якщо будуть сильно коливатися ціни на зовнішніх ринках. Насамкінець, якщо є обґрунтована підозра щодо змови на ринку, треба активізувати АМКУ, він цілком здатен такій змові запобігти".

Так само вважає й виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський:

"Для подібних рішень існує Антимонопольний комітет. При бажанні комітет може накладати дуже великі штрафи… Що можна зробити в разі зростання цін на пальне? Працювати з ринком пального. Загальне правило - всі ринки, де немає природної монополії, - повинні бути у вільних цінових умовах. І стримувати зростання цін там повинна конкуренція".

Ростом цін на пальне насправді стурбовані по всьому світу. Для того, щоб пережити чергові коливання пального потрібно й далі укріпляти гривню, вважають економічні експерти.