Долар і рубль поповзли вниз, а євро і злотий зросли: курс валют в Україні на 25 травня

На вівторок, 25 травня, Національний банк України (НБУ) встановив курс долара на рівні 27,42 гривень за одиницю валюти, що на три копійки менше, ніж добу раніше.

Про це повідомляється на сайті регулятору.

Що стосується євро, то він застиг на позначці 33,49 гривень, обігнавши самого себе від вчорашнього показника на 2 копійки.

Злотий став дорівнювати 7,47 гривень, піднявшись в ціні на одну копійку. А російський рубль взяв висоту 3,71 гривень за 10 одиниць валюти, схуднувши відразу на три копійки за останні 24 години.

Як повідомляв "Телеграф", раніше експерти прогнозували стрибок долару в Україні до осені.

Також стало відомо, за якої умови українська економіка рвоне вгору.