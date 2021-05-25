На яких заправках в Україні продають підробне пальне: результати перевірки

Після подорожчання пального та введення мораторію Кабміном мораторію на підвищення цін, деякі експерти стали прогнозувати падіння якості пального та збільшення підробок на ринку. Так, Консалтингова група "А-95" вже попереджала, що продаж фальсифікованого палива з міні-НПЗ і нафтобаз почне рости та це торкнеться не лише автозаправних станцій нижнього цінового сегмента. Підробне пальне з’явиться й у великих продавців цього ринку, прогнозують експерти.

Перевірка АЗС

У ВГО "Союз споживачів України" (ССУ) вирішили перевірити сім АЗС на якість пального. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації Максим Несміянов.

"Перевірка АЗС: БРСМ, МОТТО, WOG, OKKO, SUNOIl, AVANTAGE 7 й SOCAR. 2 зальотники по бензину і дизелю: MOTTO і SUNOIL... Видно, хто реально продає 92-й бензин під виглядом 95-го заливаючи метанолом (метиловий спирт, деревний спирт, карбінол, метилгідрат, гідроксид метилу - CH3OH, найпростіший одноатомний спирт, безбарвна отруйна речовина. - Авт.)", - написав він.

За результатами досліджень Союзу споживачів України "Телеграф" підготував інфографіку нижче.

Якість нафтопродуктів: бензин А-95 та дизельне пальне

Відмітимо, що у вимогах до дизельного пального є чотири основних показники:

вміст сірки не може бути вищим за 10 мг/кг;

температура спалаху в закритому тиглі не може бути нижчою за 55°C;

фракційний склад (температурні межі початку та кінця кипіння пального при заданому об'ємі) не може бути вищим за 360°C;

цетанове число (спалимість ДП) не менше 51.

На двох АЗС - MOTTO та SUNOIL - зразки дизельного пального забракували за показниками "Температура спалаху" та "Вміст сірки".

У вимогах до бензину є п'ять основних показників:

вміст сірки, який як і у випадку з ДП не може бути більшим за 10 мг/кг;

об'ємна частка бензолу не більше 1% об.;

масова частка кисню (для бензинів преміум-класу Е5 та Е7);

об'ємна частка олефінових вуглеводів не більше 18% об., та ароматичних вуглеводів не більше 35% об.;

детонаційна стійкість не менше 95 одиниць.

На тих самих АЗС - MOTTO та SUNOIL - зразки бензину А-95 забракували за показниками "Октанове число", "Вміст сірки" та "Кисень”.

Норми ЄС

Бензин на двох АЗС мав перевищення нормативу вмісту метил-трет-пентилового етеру (МТБЕ) та метанолу. Це означає, що пальне нижчої якості розбавляли цими двома речовинами, щоб досягти нібито якості А-95.

В MOTTO показники були наступні: МТБЕ - 21,1%, метанол - 16,5%, в Sunoil: МТБЕ - 24,4%, а метанол - 3,6%. Це більше норми ЄС, яка становить 15% для МТБЕ та 3% для метанолу.

В Союзі споживачів України також відмічають, що жоден з семи зразків бензину не містив монометиланілін (MMA, N-метианілін) - октанозбільшуючу присадку (добавку) до бензину. Рідина призначена для вироблення так званих євробензинів і є найпоширенішою добавкою, яку додають для підвищення якості пального.

За словами виконавчого директора "ССУ" Максима Несміянова, з минулого року держустанови взагалі не перевіряють паливно-мастильні матеріали.

"Перевірка була в Києві, що по Україні твориться, я сказати не можу. Держекоінспекція у 2020 році не перевіряла паливо, хоча це її обов'язки", - пояснив він.

Ціни на бензин сьогодні

Станом на 25 травня найдорожчим дизельним пальним торгувала мережа SOCAR. А-95 був однаково дорогим у SOCAR, ОККО та WOG за 29,84 грн/л. Найнижча ціна спостерігалась в АЗС "Авантаж 7".