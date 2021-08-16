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Понеділок, 16.08.2021
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Кожен 5-й літр бензину в країні - фальсифікат, а 40% ринку бере участь в податкових "скрутках", - Владлена Русина, операційний директор WOG

Кожен 5-й літр бензину в країні - фальсифікат, а 40% ринку бере участь в податкових "скрутках", - Владлена Русина, операційний директор WOG
07:51 Сьогодні Телеграф

Поки Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко обмінюються "компліментами" і санкціями, пересічні українці і бізнес все більше турбуються про ризики дефіциту палива в Україні. Що не дивно, адже Білорусь тільки за 2020 р. експортувала в нашу країну понад 850 тис. тонн палива, при загальному імпорті у 1 млн тонн.

#БізнесТелеграф вирішив запитати про цю проблему у тих, хто найбільше в "темі" - у представників АЗС.
На наші запитання відповіла операційний директор (СОО) мережі АЗК WOG Владлена Русіна. Вона розповіла не тільки про загрозу дефіциту палива в країні, а й про те як компанія пережила перший карантин, як планує розвиватися далі через суміжні сервіси і чи буде компанія розвиватися як мережа зарядок для електрокарів. Ну і звичайно ж про проблему контрафакту в Україні – вже десятиліттями ми всією країною боремося з цією проблемою, але чомусь досі не можемо її побороти.

- Владлена, давайте почнемо з топ-теми – чи загрожує Україні дефіцит палива, про який говорять все частіше на тлі політичних ускладнень з Білоруссю?

- На ринку палива можливий дефіцит продукту, але точно не у нас. У WOG завжди є план "Б". Наприклад, танкерні поставки з Греції та Туреччини.

- Імпорт і власне виробництво палива в Україні знаходиться на практично однаковому рівні – за інформацією митниці, у 2020 р. було ввезено 1,09 млн тонн, а вироблено 1,04 млн тонн. При цьому серед ключових проблем розвитку вітчизняного ринку називають нерівноцінну конкуренцію з "чорними" і "сірими" фірмами, які або нелегально ввозять паливо, або продають дешевше ринку т.зв. "бадягу". Яка зараз ситуація з контрафактом і паливом низької якості?

- Кожен 5-й літр бензину в країні це фальсифікат, 40% ринку бере участь в податкових "скрутках", а "сірі" АЗС масово продають неякісне паливо, ухиляючись від сплати податків, створюють загрозу життю і здоров'ю людей.

На 2020 рік обсяг виробництва міні-НПЗ склав близько 300 000 тонн неякісного палива, яке виготовляється з використанням безакцизних розчинників (розчинниками підвищують октанове число дешевого палива, щоб потім продати його під виглядом більш елітного і дорогого, завдаючи при цьому шкоди двигуну і екології, - Ред.). При цьому втрати бюджету України через неотримання акцизу і ПДВ досягли майже 4 млрд грн. на рік.

Частина "чорних" АЗС маскуються під легальні станції. Ці об'єкти, не будучи нормально спроектованими і введеними в експлуатацію з дотриманням всіх нормативних вимог, у тому числі містобудівних, санітарних, екологічних, земельних, податкових, протипожежних, з незрозумілих підстав отримали ліцензії, але як і раніше залишаються тими ж "чорними" станціями, але з умовною назвою "сірі" точки. За даними Нафтогазової асоціації України, на сьогодні в державі залишається близько 600-800 таких об'єктів.

- У наш час однією з ключових відмінностей легальної станції від "чорної" є наявність сервісної інфраструктури – кафе, магазини і т.д. Ваша компанія активно розвиває суміжні напрямки, перетворюючи свої АЗС в невеликі торговельно-розважальні комплекси. Але наскільки це прибутково? Це повноцінний бізнес або лише маркетинг?

- Питання не в прибутковості, а в задоволенні потреб споживача. Скажу так, на даний час заправки повинні стати мультифункціональними комплексами, які надають різнопланові послуги: харчування, напої, продажу різних товарів, можливість зняти через касу готівкові кошти, поштомати, доставку їжі і товарів та ін.

Думаю, що в середньостроковій перспективі саме комплекс додаткових послуг стане ключовим фактором для клієнта при виборі станції для заправки автомобіля. У цьому ми бачимо майбутнє. Так, вже сьогодні на частку непаливних продажів припадає до 20% прибутку мережі. Ми прагнемо до того, що з часом 70% всього прибутку компанії буде формуватися від продажу палива, а 30% забезпечувати WOG Market і WOG Cafe.

Треба відзначити, що 85% наших клієнтів не тільки заправляються, а й купують на АЗК додаткові товари та послуги. А якщо дивитися на такий важливий для нашого каналу показник як конверсія паливних чеків у непаливні (купівля разом з паливом супутніх товарів у кафе або магазинах на АЗС, - ред.), то він давно перевищує 100%.

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- Як ви плануєте розвиватися в цьому напрямку?

- Найближчим часом ми відкриємо найбільший автозаправний комплекс, на якому надаватиметься цілий комплекс послуг, у тому числі аутсорсингових у галузі харчування. Сьогодні об'єкт знаходиться в процесі будівництва.

Також ми плануємо провести реконструкцію наших АЗК, оновити їх і зробити ще більш зручними і функціональними. У Києві стрімко розвивається інфраструктура і існуючих колонок вже не вистачає. Тому будемо встановлювати на своїх АЗК додаткове обладнання.

Крім цього, на даному етапі посилюємо трасові і регіональні об'єкти, оскільки карантинні обмеження сприяли розвитку внутрішнього туризму.

- Бонуси і програми лояльності – це про гроші або про лояльність? Що вам як компанії дають подібні програми?

- Це спосіб взаємодії безпосередньо з нашим споживачем, отримуючи зворотний зв'язок і розуміючи зони, які нам потрібно поліпшити. Це CRM-система, яка нам дозволяє комунікувати з клієнтом. Завдяки даній системі у нас є можливість проаналізувати поведінку, потреби та побажання клієнтів, продиференціюнувати їх і надати саме те, чого вони бажають.

Зараз у нашій програмі лояльності більше 2 мільйонів користувачів, а мобільний додаток встановили більше 700 тисяч разів. Четверо з десяти клієнтів АЗС використовують додаток PRIDE, а решта ідентифікуються за номером телефону. 85% заправлень відбувається через програму лояльності. Крім цього, у нашого застосунку найвищі оцінки в AppStore і GooglePlay. Через нього клієнт вже може придбати страховку для автомобіля і навіть сплатити штраф.

- Говорячи про суміжні бізнеси не можна не запитати про електрозарядки, які WOG стала встановлювати однією з перших в Україні. Це вже прибутковий ринок або проєкт поки більше іміджевий? Чи можете ви привести статистику по кількості зарядок, у динаміці?

- На АЗК WOG по країні встановлено 163 електрозарядки, з них 37 – суперчардж. Треба відзначити, що процес розширення мережі електрозарядок проходить не швидко, але незабаром ми плануємо збільшити кількість АЗК з зарядками для електромобілів. У той же час, вже встановлене обладнання буде покращуватися, посилюватися, модифікуватися відповідно до запитів ринку і споживача.

Зазначу, що прибутковим можна назвати проект у Харкові, де місцева служба таксі їздить на електромобілях. Перший і головний партнер WOG по даному напрямку – Auto Enterprise. Нині ми почали співпрацю ще з кількома компаніями. WOG надає місце під їх обладнання на своїх об'єктах. Партнери, в свою чергу, розвивають напрямок.

На всіх об'єктах, які зараз будуються в нашій мережі, встановлюється супершвидкісне обладнання з великою кількістю місць для зарядки авто. Це точно майбутнє, куди ми вже рухаємося. Адже все більше країн заявляють про заборону двигунів внутрішнього згоряння і переходу на авто, оснащені екологічно чистими двигунами.

Так, уряд Японії оголосив, що до середини 2030-х років в країні повністю заборонять продавати нові автомобілі з ДВС. Починаючи з 2025 року поетапна заборона на авто з ДВС почнеться у Сінгапурі. Таке ж рішення прийнято в Канаді, Норвегії, Німеччині та штаті Каліфорнія (США). Крім того, з 2040-го в Європі набуде чинності заборона на продаж вантажних автомобілів з ДВС. Ми розуміємо, що даний напрямок перспективний.

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- Як на вашу компанію вплинули коронакриза та карантин?

- Звичайно, ситуація, яка склалася через карантинні обмеження, внесла корективи в бізнес-процеси компанії. Всі операційні процеси довелося вибудовувати виходячи з епідеміологічної ситуації і зон, в яких перебували регіони. У тому числі це стосується безпеки перебування на АЗК клієнтів і персоналу, обмежених можливостей по реалізації товарів магазину і кафе.

Однак компанія, як і раніше, вибудовує всі свої бізнес-процеси виходячи з потреб і очікувань клієнтів. Ключове завдання – перевершити їх очікування. Ми націлені на задоволення потреб нашого споживача – в якості палива, продукції кафе, товарів, в базовому сервісі, в обслуговуванні в цілому.

- Як у вашій галузі реалізується тренд на віддалені та безконтактні сервіси?

- Під час першого карантину ми запустили партнерські сервіси, націлені на мінімізацію контактів. Почала працювати доставка їжі з кафе і товарів з маркетів службою "Glovo", на АЗК встановили поштомати "Нової Пошти", функціонують пункти видачі товарів інтернет-магазину Rozetka.

Тому, природно, багато процесів довелося змінити, перебудувати без втрати базового сервісу, значні ресурси інвестувати у безпеку персоналу і клієнтів – це і захисні маски, і скло, і рукавички, і розмежувачі, і антисептичні засоби, і дезінфікуючі прибирання кожні 30 хвилин і т. д.

Разом з тим, активно розвиваємо сервіс безконтактної оплати товару, вдосконалюємо мобільний додаток. Особливо функцію WOG PAY, яка дозволяє заправити авто, не виходячи з нього. А також оформити попереднє замовлення з кафе, яке співробітник заправки винесе клієнту до авто по прибуттю клієнта на АЗК.

Ключовий проєкт – мінімізація черг. Ми вже почали встановлювати термінали для самообслуговування клієнтів, що повинно істотно зменшити черги в годину-пік і дозволити клієнтам, які заїхали не за паливом, раціонально використовувати свій час. Крім того, ми почали встановлювати на об'єктах термінали на кавових апаратах. Найближчим часом сервіс буде доступний на столичних заправках.

- Якби ви змогли повернутися до 2020 р., до коронавірусу, то яку пораду дали б самій собі? Що змінили б з точки зору бізнес-процесів?

- Собі б я порадила закупити маски і санітайзери.

Якщо говорити серйозно, то наш бізнес, як і більшість бізнесів в Україні, не був готовий до такого роду стресу. Але у кожної ситуації є зворотна сторона. Дякую карантину за те, що він вказав нам точки для розвитку і зростання кожного департаменту, співробітника, процесу і бізнесу в цілому.

Пандемія дала можливість нам усвідомити в першу чергу важливість професіоналізму співробітників, які працювали "в полях", піддаючи своє здоров'я ризику. Це ще раз підкреслило для нас цінність і самовідданість нашого персоналу, показало нам яким буде "співробітник майбутнього" - адаптивним і багатофункціональним. Таким повинен бути і бізнес. Вміти адаптуватися і швидко перенавчатися, легко освоювати нові навички та сфери – від цього залежить результат.

Добре, коли є вже сформована стійка фундаментальна система. Але необхідно знайти баланс між вже готовою системою і здатністю легко змінювати бізнес-процеси, перебудовувати підходи. Я б порадила всім українським компаніям налагодити управління ризиками, знайти способи захистити себе від непередбаченого впливу ззовні, завжди гнучко реагувати на будь-які зміни.

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Андрій Попов
Автор: Андрій Попов Журналіст
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Бизнес, WOG, Паливо, БізнесТелеграф, Владлена Русіна.
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