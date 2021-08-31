Кабмін згоден закрити школи аби не образити педагогічні колективи вимогою обов’язкової вакцинації

У той же час в Ізраїлі невакцинованих викладачів зобов’яжуть кожні два дні здавати тести на COVID-19

В Ізраїлі вчителі, лікарі, медсестри зможуть ходити на роботу лише при наявності документів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу. У той же час в Україні влада готова закрити школи, щоб не примушувати вчителів і персонал вакцинуватися.

Про це написав журналіст Сергій Щербина.

"Те, про що я тут пишу проповіді птахам.

В Ізраїлі вчителі, лікарі, медсестри та особи, які забезпечують догляд, матимуть доступ до своїх робочих місць тільки у тому випадку, якщо у них є документи, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу. Також на роботу допустять осіб, які вилікувалися від вірусу або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19 протягом останніх 72 годин.

Міністерство освіти має намір вимагати від усіх невакцинованих вчителів платити зі своєї кишені за тести на коронавірус кожні два або три дні, якщо вони хочуть продовжити роботу. Тих, хто цього не зробить, відправлять в неоплачувану відпустку.

Український же Кабмін згоден закрити школи, але аби не образити педагогічні колективи вимогою обов’язкової вакцинації. Мабуть і всю країну погодиться посадити на локдаун власного ізвода, але ні в якому разі не образити почуття віруючих в рептилоїдів мас реалізацією досвіду передових країн", — написав журналіст.

Раніше "Телеграф" писав, що перед навчальним роком Міносвіти ввело нове обмеження — школи в "червоній", "помаранчевої" і "жовтої" зонах карантину зможуть працювати лише за умови 80% вакцинованого від Covid-19 персоналу. Наші журналісти поспілкувалися з батьками та педагогами і з’ясували їх реакцію на нововведення.