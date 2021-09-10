Коли у Зеленського запитують про другий термін, він виглядає як дитина із пакунком цукерок

Український журналіст порівняв Зеленського із дитиною.

Президент України Володимир Зеленський відмовляється відповідати на питання про те, чи братиме другий термін, адже чекає, поки закінчиться перший.

Про це в пʼятницю, 10 вересня, на сторінці у Facebook пише кореспондент програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач.

"Щоразу коли у президента Зеленського питають про другий термін, він виглядає як дитина, яка не доїла борщ, поряд з пакетом цукерок.

- Ти будеш цукерки?

- Але спочатку мені треба доїсти борщ…

- Тобто якщо ти не доїси борщ, то не будеш цукерки?

- Буду… Просто поки мама бачить, буду казати, що спочатку маю доїсти борщ…

- Навіщо?

- Ну, щоб вона сказала "така золота дитина, так хотіла доїсти борщ, але не змогла. Тримай цукерки"", — пише Ткач.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський на форумі YES Brainstorming 2021 розповів про те, чи можлива повномасштабна війна між Україною і Росією.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський готується до поїздки в США, яка запланована на кінець вересня.